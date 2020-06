Disturbios y ataques a policías tras controles por venta de droga en Alemania

EFE/EPA/KOHLS

Berlín, 21 jun (EFE).- Cientos de personas protagonizaron esta noche disturbios en Stuttgart (suroeste de Alemania) en los que causaron daños en comercios del centro de la ciudad, realizaron saqueos y se enfrentaron a la policía, después de que se llevaran a cabo controles por venta de droga.

Tras esos controles, informó hoy la policía, hubo grupos que se solidarizaron con las personas afectadas y comenzaron los disturbios.

Según un portavoz de la policía de Stuttgart, "la situación estuvo por momentos absolutamente fuera de control".

"Estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó y qué puede ocurrir", añadió.

Los hechos comenzaron hacia la medianoche local y las dificultades fueron tales que fuerzas policiales de todo el estado federado alemán de Baden-Württemberg tuvieron que acudir a Stuttgart para intentar controlar la situación, que no se calmó hasta esta mañana.

En los disturbios, cuyos daños se están evaluando, algunos policías resultaron heridos, aunque la cifra no se ha precisado, y se practicaron cerca de veinte detenciones.

En las redes sociales circulan imágenes de vídeo en las que se ve a jóvenes atacando comercios. Asimismo, hubo daños a vehículos.

El fin de semana pasado también se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y policías en Stuttgart, pero sin alcanzar las dimensiones de estos últimos.

El primer ministro de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, condenó lo ocurrido.

"Esos hechos de violencia contra objetos y personas son actos criminales que deben ser perseguidos", dijo Kretschmann, del partido Los Verdes.

El alcalde de Stuttgart, Fritz Kühn, también de Los Verdes, condenó asimismo estos hechos.

"Tiene que quedar claro que en Stuttgart no puede haber espacios al margen de la ley. Estoy conmocionado por la explosión de violencia, los daños y los ataques a la policía. Es un domingo triste para Stuttgart", aseguró Kühn.

La formación ultraderechista Alternartiva por Alemania (AfD) ha acusado a "los partidos de izquierda" y a los inmigrantes de ser responsables de los desórdenes en Stuttgart.

"Con sus permanentes acusaciones de racismo contra los alemanes y la sospecha generalizada de racismo contra nuestra policía, los partidos de izquierda han importado los conflictos étnicos de Estados Unidos a nuestro país", opinó el experto en política interior de AfD, Martin Hess, en un comunicado.

Hess pidió una política de "tolerancia cero"" contra "migrantes que causan disturbios y sus cabecillas de ultraizquierda".

Por el contrario, la policía de Stuttgart ha dicho que no hay indicio alguno de que los desórdenes hayan tenido una motivación política.