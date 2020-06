Conte concluye los "Estados Generales" para "reinventar" Italia

EFE/EPA/Roberto Monaldo/LaPresse

Roma, 21 jun (EFE).- Las reuniones que el Gobierno italiano ha mantenido durante 10 días con los diferentes sectores del país para relanzar el país de la crisis producida por la pandemia, y que se han bautizado como "Estados Generales", concluyeron hoy y el primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que Italia debe "reinventarse".

Conte explicó en la rueda de prensa final que se han mantenido 82 reuniones, entre ellas con la patronal y con los sindicatos, pero también con el mundo del turismo o la cultura, y que demuestra que su Gobierno "no se ha cerrado sino que se ha abierto a la sociedad civil".

Explicó que se ha presentado el plan de recuperación económica que estará preparado a finales de año y que "no es una simple colección de reformas".

"Nos dimos cuenta de que reformar el país no es suficiente, debemos reinventar el país que queremos porque la experiencia fue demasiado difícil y el desafío es demasiado exigente para enfrentar reformas simples", agregó.

Aseguró que esta experiencia de los Estados Generales ha reforzado el Gobierno y a todos los ministros. "Nos fortalece en los objetivos, en las líneas de intervención en las que queremos actuar", subrayó.

Aunque en esta ocasión los partidos de la oposición no han querido participar en estas reuniones, Conte afirmó que volverá a invitarlos a dialogar.

Entre las novedades, Conte aseguró que a partir de julio se impulsará la reducción de "la cuña fiscal en beneficio de los trabajadores" y se están preparando bonos de 500 euros durante 3 años para ayudar a las mujeres a ser empresarias.

También se ha hablado de la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA), como medida para animar el consumo, pero aún no se ha tomado una decisión "ya que es una medida costosa".

"Es una medida en estudio, esta semana ya será decisiva para tal perspectiva ", aclaró.

Respecto al sufrimiento, en este período de emergencia, del sector turístico, Conte habló de futuros "incentivos para las categorías de sufrimiento, porque no queremos dejar a los trabajadores en casa. "Pronto habrá medidas concretas", anunció.

Conte agregó que también se ha pedido a la patronal que envíe sus propuestas porque "lo importante es que todos trabajemos por un objetivo muy claro en este plan de recuperación: Por una Italia más moderna y más digital , más ecológica y más inclusivos".