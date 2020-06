Colombia se une a la Coalición para el Futuro del Turismo

En la imagen, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo. EFE/Chema Moya/Archivo

Bogotá, 21 jun (EFE).- Colombia se convirtió en uno de los primeros países del mundo en ser miembro de la Coalición para el Futuro del Turismo, que busca que tras la pandemia de COVID-19 este sector tenga entre sus prioridades las necesidades de los destinos y las comunidades.

Así lo aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien dijo que para Colombia "es muy importante trabajar de la mano de otros países, organismos internacionales y empresarios que compartan una misma visión para el crecimiento responsable del sector".

"En la coyuntura actual hemos visto que los esfuerzos aislados no son exitosos y, por el contrario, necesitamos unir fuerzas para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de desarrollo sostenible", añadió Restrepo, citado en un comunicado de la agencia de promoción ProColombia.

La coalición pretende además fomentar prácticas responsables y sostenibles en el sector para evitar que se degraden los destinos, por lo cual hace un llamado a las agencias de turismo, compañías de viajes, gobiernos, inversores, organizaciones no gubernamentales y comunidades para que firmen 13 principios al respecto.

"Es un honor para Colombia hacer parte de esta iniciativa que busca generar soluciones transformadoras para trabajar por un turismo más sostenible y consciente de las necesidades de los destinos y las comunidades locales", manifestó el viceministro de Turismo, Julián Guerrero.

Agregó: "Nos encontramos listos para unir esfuerzos con todos los miembros de la coalición, y para trabajar hacia un nuevo paradigma en el turismo: uno que contribuya positivamente al planeta y a sus habitantes".

COMPROMISO DE COLOMBIA

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, manifestó que la iniciativa va en la línea de las acciones estatales para reactivar el sector, una de ellas relacionada con "promocionar un turismo sostenible y de alta calidad".

"Lo que buscamos es que luego de la pandemia el viajero encuentre un destino comprometido en dejar un legado positivo en sus lugares turísticos y comunidades, propósito que, además, se ajusta a las nuevas demandas que tendrán los turistas", explico.

La Coalición para el Futuro del Turismo está liderada por las ONG Center for Responsible Travel (CREST), Destination Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares, Travel Foundation y Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

En ese sentido, la primera ejecutiva de Tourism Cares, Paula Vlamings, considera que Colombia "demuestra un gran liderazgo como destino para aplicar la sostenibilidad y la recuperación como prioridades interconectadas".

"El futuro del turismo es crear experiencias de viaje enriquecedoras que también tengan un impacto positivo en las personas, el planeta y la vida silvestre", aseveró.

RECOMENDACIONES

Entre los 13 principios de la coalición están ver "el panorama completo" y reconocer que en el turismo se debe involucrar no solo a las empresas de la industria sino también sus "ecosistemas, recursos naturales, bienes y tradiciones culturales, comunidades, estética e infraestructura construida".

De igual forma sugiere respetar las prácticas internacionales de turismo sostenible, buscar una gestión colaborativa y trabajar en función de la calidad de las visitas, no de la cantidad de visitantes.