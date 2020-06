Cambio de orden

El delantero del Real Madrid Karim Benzemá (c) chuta para marcar el segundo gol ante la Real Sociedad, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron en el estadio Real Arena, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Madrid, 21 jun (EFE).- El Real Madrid, gracias al vértigo y al desborde del joven Vinicius Jr. y a la oportunidad del francés Karim Benzema, salió airoso de un feudo tan comprometido como el Reale Arena (1-2) y se reencontró con el liderato al aprovechar el tropiezo del Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

El empate concedido por el cuadro de Quique Setién el viernes en la capital andaluza (0-0) abría la opción al conjunto blanco de volver a mandar en LaLiga Santander. No falló. Enlazó la tercera victoria consecutiva 'post-confinamiento' y se alzó con el primer puesto empatado a puntos con su gran rival.

Los hombres de Zidane, que habían entregado el liderato en el último partido antes del parón por la pandemia del coronavirus también en Sevilla, pero en el campo del Betis, lo recuperaron al ganar los tres partidos jugados en este retorno de la competición.

Esta jornada estaba marcada en rojo para los dos aspirantes al título porque los rivales eran de los más comprometidos que les quedaban a ambos. El Barcelona no pudo con el Sevilla y el Real Madrid, aunque con apuros finales y de nuevo con ciertas dosis de polémica, sí que supo llevarse el encuentro en San Sebastián ante una Real que es otra en esta etapa de 'nueva normalidad', en la que no ha ganado aún ningún encuentro.

Zidane concedió la titularidad al colombiano James Rodríguez, que no entraba en el once inicial desde la derrota en Mallorca en la primera vuelta, y a Vinicius. El impacto auténtico fue el joven brasileño, toda una pesadilla para la zaga del conjunto de Imanol Alguacil.

Tras una primera mitad de tanteo, en la que Vinicius fue el principal arma ofensiva del Real Madrid, el brasileño 'fabricó' una pena máxima por falta de Diego Llorente que materializó Sergio Ramos.

El capitán blanco tuvo que ser sustituido con un golpe en la rodilla y acto seguido fue anulado un tanto al belga Adnan Januzaj por fuera de juego posicional de un compañero.

Esta decisión y el gol de Karim Benzema (el conjunto vasco reclamó que se llevó el balón con la mano) encarrilaron de manera definitiva el triunfo del equipo de Zidane, aunque aún le tocó sufrir porque la Real Sociedad acortó distancias por medio de Mikel Merino (m.83). No obstante, supo resistir y se llevó el partido y el liderato. El Real Madrid depende de sí mismo.

El siguiente capítulo de la lucha se escribirá entre el martes y el miércoles. El Barcelona recibirá al Athletic en el Camp Nou y el Real Madrid al Mallorca en el Alfredo di Stéfano.

También hubo cambio de orden en la lucha por la Champions y en el pulso por el resto de puestos europeos. El Atlético de Madrid toma la iniciativa al hacerse con la tercera plaza por delante del Sevilla -también están empatados a puntos- y el Villarreal, junto al Real Madrid el único que ha ganado estos tres encuentros, se mete de lleno al ser ya sexto a un punto del Getafe e igualado con la Real Sociedad.

Villarreal y Sevilla se verán las caras este mismo lunes en La Cerámica en el primer partido de la trigésima primera jornada. Encuentro determinante para la zona europea.

El Valencia sumó este domingo la primera victoria del retorno a costa de Osasuna (2-0) gracias al portugués Gonçalo Guedes, autor del primer gol y asistente en el segundo de Rodrigo Moreno.

El tanto inicial será uno de los mejores de la temporada. El luso, en modo Ronaldo Nazario, se deshizo de cuantos rivales le salieron al paso con habilidad, fuerza y capacidad incluso para seguir tras caerse y marcar por la escuadra.

La victoria devuelve la sonrisa a los hombres de Albert Celades, que se instalan a tan solo un punto de la Liga Europa y a seis del auténtico objetivo, la Champions.

Para no ser menos, también cambió radicalmente su dinámica el Celta con su goleada ante el Alavés (6-0). Era un triunfo más que necesario en la lucha por la salvación. Su margen ahora sobre el Mallorca es de cuatro puntos, distancia no decisiva, pero sí que muy importante.

El defensa colombiano Jaison Murillo acabó con la sequía del conjunto vigués y encarriló el triunfo que quedó sentenciado en la primera parte.

Iago Aspas amplió la ventaja de penalti y la expulsión de Martin Aguirregabiria antes de la media hora certificó el k.o. alavesista. Rafinha Alcántara hizo el resto con un doblete antes del intermedio.

La fiesta fue completa para el Celta. Nolito, fichado días atrás al Sevilla, volvió a jugar con el conjunto gallego y lo aprovechó para marcar nuevamente. Lo hizo desde el punto de penalti. La fiesta la completó a poco del final Santi Mina.

José Antonio Pascual