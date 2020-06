6-0. El Celta recupera la puntería y firma una contundente goleada

El defensa colombiano del Celta de Vigo, Jeison Murillo (d) celebra con su compañero Iago Aspas (c) su tanto ante el Deportivo Alavés durante el partido de LaLiga disputado en el estadio de Balaídos en Vigo. EFE/Lavandeira Jr

Vigo, 21 jun (EFE).- El Celta puso fin a su alarmante sequía goleadora con una contundente victoria ante el Deportivo Alavés en Balaídos (6-0), en un partido que controló con autoridad desde mediada la primera parte con dos tantos de ventaja y la expulsión de Martín en el equipo visitante.

Nolito debutó y marcó con la camiseta del equipo celeste, que escribió un guión soñado en la primera parte: cuatro goles, una expulsión del rival y control absoluto del juego. Se cargó de un plumazo la sequía goleadora de 388 minutos con la que abrió el partido.

Los dos entrenadores presentaron novedades. Óscar García volvió a la defensa de cuatro y en ataque concentró su artillería (Denis Suárez, Rafinha, Aspas, Smolov). Asier Garitano mantuvo su política de rotaciones, con el debut del joven Javi López.

El equipo celeste sentenció el partido con un par de acciones de estrategia, dos saques de esquina que ejecutaron al Alavés. En el primero, Denis Suárez recogió la pelota desviada por la defensa visitante para volver a meter el balón en el área, donde apareció inmenso Murillo con un cabezazo imparable.

Siete minutos después, Denis Suárez sacó otro córner que prolongó Okay y golpeó una mano de Fujsa. El árbitro indicó penalti y Aspas marcó el segundo gol con un lanzamiento similar al que unos días antes había fallado ante el Villarreal.

El Alavés quedó malherido, lastimado en exceso por los goles, aturdido. Lo aprovechó el Celta. Necesitó poco para hacer daño. Un envío largo de unos cuarenta metros de Murillo pilló a la defensa rival despistada y colocó a Smolov cerca del tercer tanto.

Minutos después, la expulsión del defensa Martín, por una dura e ingenua falta a Rafinha, condenó definitivamente al equipo de Garitano.

El ataque del Celta perseveró con su pequeña tiranía. Okay lanzó un duro disparo a un poste y Smolov remató desde el área pequeña un envenenado balón que despejó con reflejos Roberto.

La riqueza ofensiva del equipo local se concretó con dos golazos de Rafinha: un señorial lanzamiento con el interior desde fuera del área, tras una acción en la que quedó libre de marca cuando Denis Suárez atrajo a varios defensas, y un disparo potente para culminar un centro de Olaza desde la banda izquierda.

El Celta ofreció su imagen más brillante en una primera parte que finalizó con una gran parada de Rubén, que despejó un tiro claro de Joselu en la única ocasión visitante, y un buen lanzamiento de Denis Suárez que sacó Roberto.

El ritmo bajó durante la segunda parte, pese al debut de Nolito, ansioso por agradar, que irrumpió en Balaídos con una buena pared con Aspas, una acción que se cerró con una gran oportunidad para Denis Suárez desde los once metros.

Tuvo el encuentro dominado el Celta, pese a que generó menos peligro. Jugó más relajado, pero sin perder el control del partido. Nada ofreció el Alavés en ataque, salvo una aislada ocasión por el costado izquierdo en la que Burke se estrelló con el portero Rubén.

Quedó sin ideas el equipo de Asier Garitano, sometido a la superioridad del Celta, que apretó poco, suficiente, sin embargo, para marcar un quinto gol, un inocente penalti de Javi López a Kevin que le sirvió a Nolito para celebrar su debut, y un sexto tanto, de Santi Mina, tras una asistencia de Nolito, símbolo de un Celta más dinámico y atrevido.

- Ficha técnica:

6. RC Celta: Rubén; Kevin, Araujo, Murillo (Aidoo, min. 71), Olaza; Okay (Bradaric, min. 45), Beltrán (Brais, min. 64); Aspas (Santi Mina, mi. 64), Rafinha (Nolito, min.45), Denis Suárez; Smolov

0. Deportivo Alavés: Roberto; Martín, Laguardia (Ely, min. 45), Lisandro, Javi López; Borja Sainz (Ximo Navarro, min. 32), Fejsa, Pepe Pons, Edgar (Luis Rioja, min. 83); Joselu (Burke, min. 58), Lucas Pérez (Paulino, min. 45)

Goles: 1-0, m.13: Murillo. 2-0, m.20: Aspas, de penalti. 3-0, m.40: Rafinha. 4-0, m.41: Rafinha. 5-0, m.78: Nolito. 6-0, m.86: Santi Mina.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Expulsó a Martín con roja directa por una falta a Rafinha en el minuto 26. Mostró tarjeta amarilla a Okay por parte del Celta y a Lucas Pérez, del Alavés

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Balaídos a puerta cerrada.