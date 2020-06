Sin acuerdo con acreedores, Argentina prolonga 5 semanas más renegociación de deuda

CentralSin acuerdo con acreedores Argentina prolonga 5 semanas más renegociación de deuda Por Maria Lorente =(Infografía)= Buenos Aires, 19 Jun 2020 (AFP) - En un clima de alta tensión, Argentina prolongó cinco semanas más las negociaciones con sus acreedores en busca de un acuerdo que le permita reestructurar bonos por unos 66.000 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera.El plazo para que los bonistas se pronuncien sobre su adhesión al canje propuesto será ahora hasta "las 17H00 de Nueva York (21H00 GMT) del 24 de julio", indicó un comunicado del gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández, divulgado este viernes. El país sudamericano vuelve a extender, por cuarta vez, las negociociaciones, desde que se iniciaron el 20 de abril."Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía", reiteró el gobierno argentino.La Bolsa de Buenos Aires reaccionó con una suba de casi 8%. En los últimos días las posturas entre Argentina y algunos grupos de acreedores se han endurecido. El Grupo Ad Hoc, que comprende 13 fondos internacionales, advirtió el jueves que ante el "fracaso de las negociaciones", evalúa reclamar su pago en los tribunales de Nueva York.El diálogo con los bonistas "avanza entre tironeos", admitió Fernández este viernes, aunque se mostró confiado en "encontrar un punto de acuerdo"."Tenemos que evitar que Argentina siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple sus obligaciones", señaló. - Dos caminos - El país "continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación (ndlr: propuesta) y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los recuperos (ndlr: cobros)", agregó el comunicado del gobierno."La fecha ahora es el 24 de julio, pero eso no quiere decir que no pueda haber acuerdo antes. Solamente se despeja el camino para no estar extendiendo a cada rato", comentó una fuente de gobierno."No hay oferta nueva y se negocia con todos los acreedores", precisó esta fuente.En una oferta enmendada, que aún no ha sido presentada formalmente, el gobierno argentino proponía un cupón atado a la evolución de las exportaciones agrícolas, que implica la posibilidad de un pago adicional de intereses de 0,75% anual. Pero mientras el gobierno argentino se mantiene firme en sostener una tasa de recuperación con un límite de 50 dólares por cada 100 del valor facial de los bonos, Ad Hoc no renuncia a superar los 55 dólares.Argentina, tercera mayor economía de América Latina, asegura que las negociaciones van bien con el resto de los acreedores."Hay muchos acreedores que están en un punto de encuentro políticamente", aseguró una fuente de gobierno. - "Tiempo de descuento" - Algunos analistas creen que las diferencias son tan exiguas que el gobierno de Fernández debería ceder para lograr una de las reestructuraciones más grandes de la Historia."Estamos en tiempo de descuento, y jugando en los flejes de la cancha pero el partido no está terminado. Un default en una negociación que involucra un ratio de deuda pública a PBI en torno de 15/20% sería ciertamente un resultado muy desafortunado en términos de costos y beneficios", opinó a la AFP Carlos Winograd, exsecretario de Comercio argentino y profesor del Paris School of Economics."En este momento, las diferencias entre el Estado nacional y los bonistas, en términos de los análisis de sustentabilidad de deuda, son de algunos puntos porcentuales y se tornan poco relevantes en su impacto sobre la economía. El descuento obtenido por Argentina es muy importante y es el momento de cerrar", estimó. Pero Argentina insiste en que no puede ofrecer más.El límite "es lo que el país puede pagar. Creemos que esta visión de ceder para patear el problema es la que nos trae el problema de reestructurar deudas permanentemente. No se trata de lograr el título del diario", señaló una fuente gubernamental.Argentina entró técnicamente en default el 22 de mayo, cuando incumplió el pago de 500 millones de dólares de tres bonos sujetos al canje. En esta negociación hay bonos de 2005 y 2010, producto de una anterior reestructuración durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), y también nuevos títulos emitidos a partir de 2016, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019). En pocos días vencen los intereses de otros bonos, pero con el periodo de gracia su pago podría dilatarse hasta fines de julio, justo después del nuevo plazo fijado este viernes.En la memoria de los argentinos está fresco el recuerdo del default de 2001, el mayor de la Historia. El contexto es aciago para el país, en recesión desde 2018, con 35% de sus casi 45 millones de habitantes en la pobreza y una inflación que alcanzó el 53% en 2019, una de las más altas del mundo.