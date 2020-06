ONG salvadoreña espera auditoría a compra irregular de material para COVID-19

Un trabajador desinfecta una ambulancia en el hospital San Rafael en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 19 jun (EFE).- El director ejecutivo de la organización salvadoreña Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo este viernes a Efe que espera que la Corte de Cuentas de la República (CCR) audite una supuesta compra irregular de equipo de protección facial por parte del Ministerio de Salud a un funcionario del mismo Gobierno por 250.000 dólares.

"Lo que debemos de esperar es una investigación, una auditoría, una fiscalización de la CCR para determinar si hubo un conflicto de intereses en el que el Estado le comprara a un mismo funcionario estos insumos de protección médica", apuntó el experto en temas de transparencia.

El medio digital de periodistas latinoamericanos Salud con Lupa publicó el miércoles que una empresa de reciclaje de plástico propiedad del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, Jorge Aguilar, le vendió los referidos protectores al Gobierno.

De acuerdo con Escobar, no se podría afirmar que este es el primer acto de corrupción atribuido al Gobierno de Nayib Bukele, pero sí muestra una "primera irregularidad".

Señaló que "todos los elementos que configuran el caso sí enfocan o sí tienden a esa conclusión de que ahí parece que hubo un caso de corrupción, pero las investigaciones son las que determinarán eso".

Añadió que este señalamiento "debería ser investigado" por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), creada entre el Gobierno de Bukele y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2019, para determinar si se dio un "debido proceso".

Para Escobar, el hecho de que en el país se haya declarado un estado de emergencia por la COVID-19, lo que daba luz verde a una vía de compras expeditas, "no significaba que el Estado le iba a comprar a las empresas de los funcionarios".

El funcionario señalado no se ha pronunciado públicamente por la publicación y el ministro de Salud, Francisco Alabí, se ha limitado a señalar que se está investigando.

Aguilar hizo pública recientemente su decisión de competir por la candidatura a la alcaldía de la central localidad de Santa Tecla en las primarias del partido Nuevas Ideas de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.

Dicho partido surgió del movimiento del mismo nombre promovido por Bukele y fue la primera alternativa del mandatario para competir en las elecciones de 2019, pero su retraso en la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros problemas lo llevaron a usar como vehículo a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Efe intentó conocer la postura oficial ante la referida publicación, pero un enlace de comunicaciones del Gobierno señaló que aún no hay un posicionamiento.

En El Salvador se registran 4.329 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.926 se mantienen activos, 2.317 pacientes se recuperaron y 86 fallecieron.