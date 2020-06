Mohamed reconoce que la COVID-19 complica la negociación de jugadores

Antonio Mohamed, head coach of CF Monterrey. EFE/EPA/ALI HAIDER/File

Monterrey (México), 19 jun (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los Rayados de Monterrey, reconoció este viernes que la crisis económica por la COVID-19 complica que haya ventas de jugadores y se prefieran los préstamos.

"Mis directivos han hablado con otros directivos y concluyen que lo que se maneja ahora son préstamos o traer a algún jugador que te pertenecía; no ha habido casi ninguna compra, así será este mercado de pases", comentó el argentino en rueda de prensa.

Mohamed aseguró sentir su plantel completo en cuanto a la ofensiva ya que recuperará de una lesión al colombiano Avilés Hurtado, que se une a su compatriota Dorlan Pabón, a los argentinos Maximiliano Meza, Rogelio Funes Mori, el marfileño Ake Loba y el holandés Vincent Janssen.

"Estamos buscando uno o dos defensas para decir que tenemos el plantel para el Apertura 2020 al 100 %, en la parte ofensiva estamos completos y a no ser de que se vaya algún futbolista, no buscaremos alguno", agregó el extécnico del Celta de Vigo español.

Sobre alguna salida del plantel, el argentino cree que conforme avancen la semanas de entrenamiento alguno de sus elementos de ataque puede abandonar la institución ya que considera que son muchos extranjeros en una misma posición.

Los Rayados iniciarán a partir del 29 de junio un microciclo rumbo al Apertura 2020 en el que se concentrarán por dos semanas en sus instalaciones en las que trabajarán a doble y triple sesión.

"Estas primeras dos semanas (esta y la que se inicia el 22) van a ser de entrenamiento físico y adaptación, sí va a ir retrasando el trabajo en cancha, pero hay que adaptarnos a la nueva realidad. La pretemporada va a ser a partir de la semana del 29 de junio en adelante", agregó.

Al momento de cancelarse el Clausura 2020, los Rayados ocupaban la última posición de la clasificación, después de un Apertura 2019 en el que ganaron su quinto título y obtuvieron un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

"No existe en ningún lado ese torneo (el Clausura), seguimos siendo los campeones. Nos prepararnos para revalidar el título y ser bicampeones. El certamen pasado tuvimos poca preparación, ahora ya no hay excusas de ello", afirmó el estratega de 50 años.

A partir del Apertura 2020, que comienza el 24 de julio, el fútbol mexicano regresará a la repesca, en la que los lugares del 5 al 12 de la clasificación disputarán una eliminatoria a un partido para acceder a la fase final en donde estarán 8 escuadras.

"La decisión fue económica. Lo que se busca es tener más partidos para que algunos equipos tengan un ingreso extra, después la Liguilla será como siempre, de ocho", concluyó.