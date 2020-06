Merkel llama a los alemanes a usar la aplicación contra el coronavirus

La canciller alemana, Angela Merkel. EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT

Berlín, 20 jun (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a los alemanes a hacer uso de la aplicación de teléfonos móviles destinada a ayudar a determinar los contactos de personas que hayan dado positivo de coronavirus y que se espera que pueda ayudar a interrumpir las cadenas de infecciones.

"Cuanto más gente use la aplicación más útil será", dijo Merkel en su videomensaje semanal.

Merkel recordó que el uso de la aplicación es absolutamente voluntario y que no hay ni recompensa para el que la use ni desventajas para el que la rechace pero agregó que va en interés de cada individuo saber si ha tenido contacto cercano con una persona contagiada.

La aplicación gratuita está disponible desde el martes y en los primeros días ya se ha sido instalada en sus dispositivos por varios millones de personas.

"Ha valido la pena apostar por la máxima transparencia posible y por las mayores exigencias en cuanto a la protección de datos y la seguridad informática. Hoy podemos decir que esa aplicación merece su confianza", señaló la canciller.

Según los últimos datos del Robert Koch Institut unos 9 millones de personas han instalado ya la aplicación en sus teléfonos móviles.

La aplicación hace que cuando dos usuarios estén a menos de dos metros de distancias durante más de 15 minutos sus teléfonos móviles intercambien datos a través de bluetooth.

En caso de que uno de los dos usuarios dé positivo en un test de coronavirus tiene la posibilidad de introducir el resultado en su aplicación y está informará de forma anónima a las personas con las que haya tenido un contacto cercano.

Merkel agregó que lo más importante en la lucha contra el coronavirus es evitar nuevas infecciones.

"Para ello nuestro comportamiento es esencial: hay que seguir manteniendo las distancias, usar mascarillas y lavarse con frecuencia las manos", dijo.

En Alemania, desde el comienzo de la pandemia, ha habido 190.608 casos confirmados de coronavirus, de los que 9.054 personas han muerto.

Actualmente en los hospitales alemanes hay 376 pacientes de covid-19 que están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos.