Los Yanquis y los Mets se entrenarán en Nueva York, anuncia el gobernador Cuomo

"Me complace anunciar que los @Yankees y los @Mets reanudarán su entrenamiento aquí en Nueva York por primera vez en años", escribió el gobernador Andrew Cuomo a través de Twitter. En la imagen el registro de un entrenamiento de los Yanquis de Nueva York. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 20 jun (EFE).- El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, informó este sábado que los Yanquis y los Mets, equipos de las Grandes Ligas, harán sus entrenamientos en el área local y no en Florida.

La decisión de Cuomo se da después de que en varios campos de entrenamiento de primavera que están establecidos en Florida y Arizona, durante toda esta semana se han dado casos positivos del coronavirus, lo que obligó la pasada noche a las Grandes Ligas a cerrarlos temporalmente para que puedan ser limpiados y desinfectados.

Los equipos más afectados han sido los Filis de Filadelfia y los Azulejos de Toronto, que cerraron sus instalaciones en Clearwater y Dunedin, ambas en Florida.

Oficialmente cinco jugadores en el campamento de los Filis dieron positivo para COVID-19 y uno lo hizo en el de los Azulejos.

Los Astros de Houston, que tienen su sede en West Palm Beach (Florida) también confirmaron el positivo de un jugador que se encontraba dentro de las instalaciones del campo de primavera.

La tres instalaciones están cerca de los campamentos de los Yanquis (Tampa) y Mets (Port St. Lucie).

La preparación de ambos equipos neoyorquinos, como el del resto de las Grandes Ligas, estará también supeditada si al final los dueños y los jugadores llegan a un acuerdo para iniciar la temporada regular 2020 más corta, algo que hasta este sábado no ha sido posible.

"Mientras esperamos una decisión de @MLB sobre la temporada de béisbol, me complace anunciar que los @Yankees y los @Mets reanudarán su entrenamiento aquí en Nueva York por primera vez en años", escribió Cuomo a través de Twitter.

El estado de Nueva York y la ciudad revisarán los planes de los dos equipos para asegurarse de que los entrenamientos sean seguros.