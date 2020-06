Los contactos con Nick Watney dan negativo a la prueba de coronavirus

En la imagen un registro del golfista estadounidense Nick Watney, quien dio positivo a la prueba de COVID-19. EFE/Tannen Maury/Archivo

Hilton Head Island (Carolina del Sur, EE.UU.), 20 jun (EFE).- El PGA Tour informó este sábado que 11 personas que estuvieron en contacto con el golfista estadounidense Nick Watney, primero que dio positivo a la prueba de COVID-19, también fueron sometidos a la misma y todos los resultados fueron negativos.

El PGA Tour no dio a conocer los nombres, pero los compañeros de juego de Watney durante la primera ronda en el RBC Heritage, sus compatriotas Vaughn Taylor y Luke List, dijeron el viernes que estaban siendo sometidos a las pruebas de inmediato, al igual que los caddies que le acompañan.

Watney se perdió el corte la semana pasada en el Charles Schwab Challenge, de Forth Worth, por lo que regresó a su hogar en Austin (Texas).

Ahí también es donde vive el español Sergio García y a dondw viajaron juntos en avión privado el pasado martes.

García le dijo a Golfweek que él y su caddie, Mike Kerr, fueron examinados y dieron negativo.

"Con el caso confirmado el viernes de COVID-19 de un competidor en el campo RBC Heritage, el PGA Tour implementó su plan de respuesta en consulta con expertos médicos, incluido el trabajo con aquellos que pudieron haber tenido contacto cercano con Nick Watney", informó el tour en un comunicado. "Como resultado, se realizaron 11 pruebas el viernes y todas fueron negativas".

El PGA Tour todavía está esperando los resultados de una segunda prueba que se administró al mismo tiempo que la primera.

Watney viajó al torneo el martes de forma privada y se le administró una prueba COVID-19, que fue negativa.

Luego completó la primera ronda con un registro de 74 golpes (+3) y le dijo a los funcionarios de la gira que creía que tenía síntomas el viernes por la mañana, momento en el que consultó a un médico y se hizo la prueba.

Mientras esperaba los resultados de la prueba, Watney estaba en Harbor Town Golf Links preparándose para jugar la segunda ronda, que ya no pudo iniciar.

Entre aquellos con quienes entró en contacto estaba su compatriota Brooks Koepka, quien dijo que estaba cerca de él en el aparcamiento.

El PGA Tour no dio a conocer si Koepka estuvo entre las personas que fueron sometidas el viernes a la prueba de COVID-19.

"Tenemos que ver qué sucede", comentó Koepka. "Es desafortunado que Nick (Watney) se haya contagiado, pero al mismo tiempo, con suerte, se queda solo con él y no se propaga porque de lo contrario creo que tendremos un gran problema de cara a las próximas semanas".

Como parte del plan de salud y seguridad de la gira, el sábado sería otro gran día de pruebas. Cualquier persona que esté tomando un vuelo charter a Hartford, Connecticut, para el torneo de la próxima semana, el Travelers Championship, debe hacerse una prueba COVID-19 y no se le permitirá viajar el lunes si es positivo.

La semana pasada, 98 personas como parte del grupo de viaje estaban en los dos aviones charter que llegaron a Carolina del Sur. Aquellos que no se hacen la prueba son evaluados después de llegar al sitio donde va a comenzar el nuevo torneo.