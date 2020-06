Los colombianos desafían al coronavirus para salir de compras en día sin IVA

Compradores hacen fila para ingresar a un almacén este viernes en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 19 jun (EFE).- Miles de colombianos abarrotaron este viernes los comercios para aprovechar las ventajas tributarias del primer día sin IVA decretado por el Gobierno para estimular la economía, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias que temen que las aglomeraciones propaguen la COVID-19.

Las imágenes de multitudes dentro y fuera de los almacenes de cadena, sin guardar la distancia preceptiva, todo con el fin de comprar electrodomésticos y teléfonos celulares principalmente, causaron un aluvión de críticas al Gobierno de parte de quienes consideran que el día sin IVA echó a perder el esfuerzo de más de 100 días de cuarentena obligatoria.

"Con mucho esfuerzo hemos logrado hasta ahora controlar la velocidad de contagio y muerte. Si necesitamos un policía para que nos cuidemos ya perecimos. Que el día sin IVA no termine en día sin vida", advirtió en las redes sociales la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La preocupación no es en vano si se tiene en cuenta que Colombia tuvo ayer un récord diario de 3.171 contagiados y 86 muertos. En total, el país tiene 60.217 infectados, de los cuales 1.950 han fallecido.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El Congreso colombiano aprobó hace meses la iniciativa de tener tres días al año sin el cobro del IVA del 19 % para estimular el comercio, y a raíz del parón de la economía por la pandemia de coronavirus el Gobierno decidió programar esas fechas para el 19 de junio, el 3 y el 19 de julio.

Pese a que la exención del IVA incluye electrodomésticos, ropa, calzado, artículos deportivos, computadores y electrónicos, pero excluye los de primera necesidad, como alimentos y productos de higiene, los almacenes se vieron desbordados hoy por multitudes de compradores al punto de que la Policía tuvo que cerrar algunos establecimientos.

"Por incumplimiento de medidas de bioseguridad y falta de control de aglomeraciones y distanciamiento en ingresos procedemos con la suspensión temporal y cierre del almacén Alkosto de (el barrio) Venecia", manifestó en Twitter el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien añadió: "No hay descuento que valga la vida".

En Bogotá, principal foco de contagio del país, con 18.179 casos confirmados, colapsaron hasta las páginas de internet de algunos almacenes en las cuales se les indicaba a los usuarios que debían hacer una "fila virtual" de más de una hora "debido a la alta demanda".

"Es muy importante para nosotros y una gran oportunidad de tener alguna cosa de electrodomésticos, especialmente. Como estamos guardando la distancia no le veo inconveniente", dijo a Efe Isabel Reyes, quien llegó a uno de los establecimientos más grandes de la ciudad para comprar un televisor.

La alcaldesa de Bogotá, que el martes activó la medida de "pico y cédula" para limitar la salida de los ciudadanos según el último dígito de su documento de identidad, cuestionó al Gobierno del presidente Iván Duque: "¿Subir las ventas y bajar las vidas? ¡Qué insensatez! ¡No cuidan y sí dañan!".

La Procuraduría General (Ministerio Público) también advirtió a los ciudadanos sobre el riesgo de acudir masivamente a los comercios para aprovechar descuentos.

"El día sin IVA se puede convertir en la mayor fuente de contagio del virus. Un llamado de responsabilidad a los ciudadanos y a los comerciantes para respetar el distanciamiento social. En un día de irresponsabilidad se puede perder lo ganado en 100 días de confinamiento", subrayó el procurador Fernando Carrillo.

MEDIDAS INCUMPLIDAS

El caos también se vio en ciudades de los departamentos del Atlántico, como Barranquilla y Soledad, donde el coronavirus se propaga sin control, y en Cali, otro importante foco de contagios.

En esas ciudades, las filas en algunos almacenes se extendían por las calles aledañas y muchos de los compradores conversaban entre ellos sin guardar el distanciamiento físico y sin usar la mascarilla.

Eso a pesar de que el presidente Duque invitó a la población a "usar medios electrónicos" y a cumplir las normas de prevención en caso de ir físicamente a las tiendas.

"Si salen, cumplan protocolos: distanciamiento, uso de tapabocas, atender medidas de autoridades y comercios. Disciplina y autocuidado. Es responsabilidad de todos", señaló el mandatario en Twitter.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los colombianos "actuar con disciplina" y cumplir las medidas de bioseguridad porque violarlas es "fuente de contagio y pone en peligro la vida".

Ante la indisciplina reinante, proliferaron en las redes sociales las peticiones al Gobierno de que cancele las próximas dos jornadas del día sin IVA para evitar que el apetito consumista aumente la velocidad de los contagios.