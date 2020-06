Latinoamérica y el Caribe superan los 2 millones de casos de coronavirus

Actualiza con muertes en Chile, apertura de fronteras en España y vuelta del la liga italiana ///Río de Janeiro, 20 Jun 2020 (AFP) - El coronavirus se expande imparable por América Latina, con Brasil y México al frente, dos países que registran récords diarios de contagios, mientras el mundo mira con preocupación los nuevos brotes que surgen en los países en pleno desconfinamiento después de haber sufrido la primera ola de la pandemia.Con el triste récord de más de 54.000 contagios en un día, Brasil superó el viernes el millón de casos diagnosticados, una marca solo superada antes por Estados Unidos.El gigante sudamericano, el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, ya ha registrado casi 49.000 fallecidos.Chile, otro de los focos del coronavirus, informó el sábado de que la pandemia ha matado a 7.144 personas en el país, un 75% más que las registradas hasta la fecha, después de añadir los casos probables. Según el gobierno chileno, en el país hay 3.069 muertes asociadas con probabilidad a la enfermedad. A esta cifra hay que añadir los 4.075 fallecidos por el coronavirus certificados con un examen de PCR. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia con más de 119.000 muertes, registró 705 decesos en las últimas 24 horas, su noveno día consecutivo con menos de 1.000 fallecimientos diarios. Pese al marcado descenso de las cifras diarias en relación a los picos de abril, una veintena de estados han reportado un aumento de casos en los últimos días, y el virus sigue impactando al sur y al oeste del país.México informó también de una cifra vertiginosa de contagios: más de 5.000 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, sumando en total más de 170.000 casos, el segundo de la región más castigado por el virus, con más de 20.000 fallecidos. - Desconfinamiento - El avance de la pandemia hace recular a las autoridades americanas en sus planes de desconfinamiento. En Ciudad de México, donde estaba previsto el lunes que se reabrieran mercados, restaurantes y otros negocios, las autoridades mantuvieron una semana más su cierre.El temor al regreso de la enfermedad también se centra en las protestas antirracistas que han sacudido al país durante semanas y el regreso de los mítines de campaña de Donald Trump, con una gran concentración el sábado en Oklahoma.Mientras el coronavirus avanza en América, Europa sigue siendo la región más golpeada. En Europa, que avanza en su regreso a una cierta normalidad, se registraron más de 2,5 millones de contagios, de ellos más de la mitad en Rusia, Reino Unido, España, Italia y Francia, y 192.158 muertos, según un recuento este sábado de la AFP basado en fuentes oficiales. - Hay que ser "prudentes" - Los países europeos siguen superando fases de su desconfinamiento, entre temores a nuevos brotes de la enfermedad.La liga de fútbol italiana volvió el sábado después de más de 100 días parada. Antes del primer partido que enfrentaba al Torino y al Parma, los jugadores y los árbitros, reunidos alrededor del círculo central, guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la covid-19. En la camiseta de los jugadores del Torino se podía leer la inscripción: "Gracias a todos nuestros héroes".Los franceses volverán al cine y a practicar deporte de equipo a partir del lunes, aunque los estadios no abrirán hasta el 11 de julio.Igualmente reabrirán los centros de vacaciones, los casinos y las salas de juegos "respetando las reglas sanitarias estrictas", señaló el gobierno.El primer ministro, Edouard Philippe, insistió sin embargo en que hay que ser "prudentes" para intentar reanudar la actividad "en las mejores condiciones" y descartó la posibilidad de un reconfinamiento en caso de una segunda ola de contagios. - "Fase peligrosa" - Este intento de vuelta a la normalidad se mezcla con los llamados a la prudencia de los gobiernos.En España, donde el coronavirus se ha cobrado 28.322 vidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó que el país sigue siendo "vulnerable" ante la reapertura de sus fronteras con sus vecinos europeos el domingo. "El virus puede volver, y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola", advirtió. Sánchez destacó también que "aunque España mantiene a raya el virus", así como la Unión Europea en general, "no ocurre lo mismo en otras zonas del planeta", en una velada alusión al continente americano.Las autoridades sanitarias italianas piden "prudencia" tras haber constatado la semana pasada "señales de alerta sobre la transmisión" del coronavirus, en particular en Roma. La epidemia viral causó oficialmente más de 34.500 muertos en el país transalpino.Este llamado de las autoridades italianas coincide con la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el mundo (461.000 muertos y 8,75 millones de casos) entró en una "fase peligrosa" por el desconfinamiento progresivo y la disminución de las restricciones."El virus sigue propagándose rápidamente, y sigue siendo mortal y la mayoría de personas siguen estando expuestas", advirtió el director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus.