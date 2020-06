La nueva normalidad toma el relevo al estado de alarma en toda España

Vista de los bañistas en la playa de Llevant de Barcelona, este sábado. EFE/Toni Albir

Madrid, 21 jun (EFE).- La nueva normalidad ha tomado ya el relevo en toda España al estado de alarma, que durante 98 días y en fases sucesivas ha permitido al Gobierno establecer medidas para contener el avance del coronavirus, causante de 28.322 muertes y 245.938 contagios, según el Ministerio de Sanidad.

La lucha contra la pandemia continua, pero desde esta medianoche lo hace ahora en un escenario diferente en el que se quiere, sobre todo, recuperar la actividad económica y aliviar las restricciones que han marcado la vida diaria de los ciudadanos.

Los españoles tendrán que continuar utilizando mascarillas, deberán mantener la distancia de seguridad y las medidas estrictas de higiene para prevenir el contagio, pero se flexibilizan los desplazamientos, las reuniones y otras actividades.

Desde ahora, las comunidades autónomas tomarán el control de los aforos en los establecimientos y regularán las medidas de control que afectarán también a las actividades de ocio nocturno, entre otros ámbitos.

Otra de las novedades será la ausencia de restricciones a la movilidad de vehículos, sobre lo que la Dirección General de Tráfico (DGT), que no prevé grandes atascos, advierte de la "tentación" de pisar el acelerador y de una "conducción compulsiva" tras este periodo de desplazamientos restringidos.

El Gobierno central, por su parte, no oculta que existe preocupación por el riesgo de rebrotes y ha decidido reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS)con más recursos financieros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha subrayado este sábado al pedir al país que no baje la guardia en este nuevo periodo porque "el virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola, y hay que evitarlo a toda costa", ha insistido durante una declaración institucional desde La Moncloa en la última jornada del estado de alarma.