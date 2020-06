La Comisión Electoral de Guyana pide rechazar la moción a los resultados electorales

En la imagen un registro del presidente de Guyana, David Granger, quien convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018. EFE/Christopher Gregory/Archivo

San Juan, 20 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Electoral de Guyana (Gecom), la jueza retirada Claudette Singh, solicitó a la Corte de Apelaciones, que se reúne este sábado, que rechace la moción que busca bloquear la declaración de resultados y cuestiona la validez del recuento de las elecciones del pasado 2 de marzo.

El representante legal de Singh, el abogado Kim Kyte, envió a la Corte de Apelaciones una misiva en la que se sostiene que cualquier intento de cuestionar la credibilidad y la validez de las elecciones deberá realizarse a través de la vía electoral.

Singh argumenta que cualquier desafío a la validez de unas elecciones y reclamo de irregularidad o ilegalidad en relación con unos comicios sólo puede abordarse por medio de la vía electoral -no judicial- después de que se haya dado a conocer el resultado.

BUSCA IMPEDIR ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

Con su moción ante la Corte de Apelaciones, la ciudadana Eslyn David busca impedir que el responsable electoral de Guyana, Keith Lowenfield, entregue un informe que le exigió esta semana Singh, necesario para declarar oficiales los resultados deparados por el recuento.

La principal formación opositora, el Partido Progresista del Pueblo (PPP), asegura haber ganado las elecciones basándose en el recuento nacional de votos que finalizó el 9 de junio, pero la alianza Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) del presidente David Granger esgrime que el recuento se realizó con irregularidades y anomalías, por lo que quiere que se anule.

El viernes, la Corte de Apelaciones, compuesta por los jueces Dawn Gregory Barnes, Rishi Persaud y Brassington Reynold, se ocupó del caso y se espera que durante la jornada de hoy las parte expongan sus argumentos.

Eslyn David, quien está representado por el abogado Mayo Robertson, quiere que Lowenfield, Singh y el fiscal general de Guyana, Basil Williams, declaren ante la Corte de Apelaciones.

Presentó la moción de conformidad con el artículo 177 de la Constitución, que dice que ese tribunal tendrá jurisdicción para escuchar y determinar cualquier cuestión sobre la validez de unas elecciones generales.

CUESTIONAN LA DEMANDA

En su presentación por escrito a la Corte de Apelaciones, el abogado de Singh cuestiona la demanda de Eslyn David.

El representante legal de la presidenta de la Gecom subrayó que no se debe pedir a la Corte de Apelaciones que actúe en vano, ya que incluso si ese tribunal se pronunciara se llegaría a un punto legalmente incierto.

El abogado mantuvo que ese tribunal no puede indicarle a Gecom qué decidir, ni que ordene la celebración de nuevas elecciones, ya que este no se trata de una corte electoral.

Kyte agregó que sólo un tribunal competente con jurisdicción puede escuchar las acusaciones y determinar su validez.

Por ello, subrayó que se debe permitir que el Gecom ejecute su papel y funciones constitucionales para dar carácter definitivo a las elecciones de 2020.

Recientemente el equipo de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) que supervisó el recuento de votos de las elecciones de Guyana determinó en su informe que, aunque hubo alguna irregularidad, se llevó a cabo el mismo de forma que puede considerarse aceptable.

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que dos partidos se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

El presidente de Guyana, David Granger, candidato de la coalición, convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018.