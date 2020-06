Gobierno argentino sigue considerando expropiar agroexportadora, en jornada de protestas

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró este sábado que la opción de expropiar mediante un proyecto de ley la agroexportadora Vicentín, la cuarta mayor de Argentina y en cese de pagos, sigue sobre la mesa, mientras en buena parte del país se desarrollan protestas contra la iniciativa oficial.

Luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentara al mandatario una opción que supone un "rescate" de la empresa por la vía del concurso a acreedores en el que se encuentra, Fernández sostuvo que espera que la Justicia acepte esa propuesta.

"Espero que el juez nos dé la derecha. (...) Si dice que no a esta opción que presentó Perotti de ir por la vía del concurso, no tengo otro camino más que la expropiación", reafirmó Fernández en declaraciones a radio El Destape reproducidas por la agencia oficial Télam.

El gobernador de Santa Fe (ubicada al norte de Buenos Aires y donde se encuentra la sede de Vicentín), señaló el viernes tras reunirse con Fernández que pidió "la intervención (de la firma) para tener la administración de la empresa Vicentín y dejar de lado la expropiación", y sostuvo que Fernández "acompañó esta presentación".

La iniciativa fue presentada luego de que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores limitara las decisiones de los interventores nombrados por el Estado y repusiera al directorio de la empresa, una decisión que fue criticada por Fernández.

En su escrito, el gobierno de Santa Fe alegó que "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducirla" y pidió por su parte reponer a los interventores nombrados por la Casa Rosada.

Vicentín es la cuarta agroexportadora del país sudamericano. Tiene deudas por unos 1.300 millones de dólares principalmente con productores agrícolas.

También le debe unos 255 millones de dólares al Banco Nación, el mayor banco estatal de Argentina, por créditos otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que están bajo investigación judicial por sospecha de maniobras fraudulentas "para perjudicar al Estado", según el fiscal de la causa.

La cerealera fue una de las principales donantes a la campaña en la que Macri buscó la reelección el año pasado.

Fernández (centroizquierda) había dicho que impulsaría la expropiación por medio de una ley a debatirse en el Congreso, pero se había mostrado dispuesto a encontrar alternativas.

"El presidente había dicho que si había propuestas superadoras a la intervención, las iba a tomar", dijo el gobernador santafecino. "Quiere el rescate. Somos entusiastas de que esto se puede dar dentro del concurso" de acreedores, señaló el jefe de gobierno provincial.

La Justicia debe resolver ahora si acepta la propuesta del gobierno santafecino apoyada por el Ejecutivo.

- "Banderazo" -

La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos en diciembre y pidió la convocatoria a acreedores en febrero pasado.

El anuncio del proyecto de expropiación del gobierno suma rechazos entre empresarios y otros agroexportadores.

Este sábado en buena parte del país, agrupaciones de productores agropecuarios y comerciantes, y ciudadanos en general, protagonizan manifestaciones en contra de la posibilidad de que se concrete la expropiación de Vicentín. Por coincidir con el "Día de la bandera" la protesta se dio en llamar "Banderazo".

En el marco de una convocatoria nacional, los manifestantes protestan en concentraciones y marchas, a pie, en vehículos o maquinaria agrícola.

"Llevarse por delante a Vicentín va a ser empezar a llevarse por delante a todo", opinó Graciela Lioni, jubilada de 74 años, en la zona céntrica del Obelisco de Buenos Aires durante una de las protestas, con el telón de fondo de bocinazos y cánticos. Pidió además que el caso Vicentín "vaya por las vías judiciales, que es la forma por la que tiene que ir".

"Me resulta muy chocante que nuestro presidente no respete la Constitución”, dijo por su lado a la AFP Eva, de 38 años, empleada del sector gastronómico actualmente desocupada, quien no quiso dar su apellido.

En plena pandemia de coronavirus, muchos manifestantes protestaron luciendo tapabocas en múltiples actos, en particular en Santa Fe, sede de Vicentín.

mr/dga