Fiscal que investigó a aliados de Trump niega su alejamiento, anunciado por Departamento de Justicia

Un fiscal estadounidense que investigó a aliados del presidente Donald Trump dijo el viernes en que no ha renunciado ni tiene intenciones de hacerlo, luego de que el fiscal general emitiera un comunicado de prensa para anunciar su alejamiento.

Desde que fue designado para dirigir la poderosa oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York en 2018, Geoffrey Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump Michael Cohen e investigó los esfuerzos del asesor Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del presidente.

También investigó a dos asociados de Giuliani acusados de infracciones de financiamiento de campaña y de contribuir en el objetivo de ensuciar al contrincante electoral de Trump, Joe Biden, un caso que derivó en una investigación de juicio político al presidente.

El fiscal general William Barr anunció la renuncia de Berman el viernes por la noche y dijo que Trump nominaría al jefe de la Comisión Valores, Jay Clayton, como su reemplazante.

"Agradezco a Geoffrey Berman, quien renuncia después de dos años y medio de servicio como Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York", dijo Barr en un comunicado.

Pero Berman dijo haberse enterado de su aparente partida en la nota de Barr. "No he renunciado y no tengo intención de renunciar", escribió.

"Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin interrupción".

bur-gle/mtp/mls