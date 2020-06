Expiloto Zanardi sufre serio accidente en triciclo

ROMA (AP) — Alex Zanardi, el piloto italiano que conquistó títulos en el automovilismo y que emprendió una transición a medallista paralímpico de oro tras perder sus dos piernas en una colisión, resulto gravemente herido el viernes, durante un accidente en un triciclo que propulsaba con las manos.

Zanardi fue transportado en helicóptero al hospital Santa Maria alle Scotte en Siena, tras el choque cerca de Pienza, un poblado de la Toscana, durante una carrera nacional para deportistas paralímpicos, informó la policía a The Associated Press.

Un boletín médico del hospital indicó que Zanardi se sometió a “una delicada neurocirugía”, debido a un “traumatismo craneal severo”.

La cirugía duró unas tres horas. Después, Zanardi fue trasladado a la unidad de terapia intensiva.

“Su condición sigue siendo gravísima”, informó el hospital.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte emitió un tuit dirigido a Zanardi.

“Nunca te has rendido y, con tu extraordinaria fuerza interior has superado miles de problemas. Fuerza, Alex Zanardi. No te rindas. Toda Italia está contigo”, escribió.

Un agente del Arma de Carabineros en Montepulciano dijo que el accidente involucró un “vehículo pesado”. El policía ofreció detalles a condición de mantener el anonimato.

La televisión local mostró los restos del triciclo de Zanardi, sin dos de sus ruedas. Un gran camión que tiraba de un semirremolque aparecía aparcado más adelante, en la misma carretera.

“Esto ocurrió en una ligera pendiente, sobre una recta, justo antes de una curva no muy cerrada en la carretera”, dijo Mario Valentini, entrenador del equipo nacional, quien seguía la carrera y fue citado por La Repubblica de Florencia. “Alex viró ligeramente hacia el carril contrario justo cuando venía el camión, que trató de eludirlo pero no pudo evitar el choque”.

Los fiscales en Siena abrieron una investigación penal sobre lo ocurrido, incluida la organización de la carrera.

La Repubblica informó que Zanardi seguía consciente a la llegada del personal médico, y respiraba por su propia cuenta.

“Pasaron 20 minutos desde el momento del accidente hasta el momento en que llegó el personal médico. Llevó algún tiempo colocarlo (en la ambulancia). Su esposa ayudó. Después del accidente, él estaba hablando”, dijo Valentini en otra entrevista con medios locales.

Zanardi,quien tiene 53 años, ganó dos campeonatos de la desaparecida serie CART en Estados Unidos, antes de emigrar brevemente a la Fórmula Uno. Regresó a Estados Unidos y corría en una competición de la CART en Alemania, en 2001, cuando perdió las dos piernas en un espeluznante accidente, el fin de semana posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre.

La CART realizó aquella carrera sólo porque los participantes estaban ya en Alemania cuando sobrevinieron los ataques, y no podían volver a Estados Unidos.

Durante su recuperación, ZAnardi diseñó sus propias prótesis —dice en broma que logró ser más alto. Aprendió a caminar de nuevo.

Luego, se concentró en las carreras de triciclos impulsados por las manos y conocidos como handbikes.

Ganó cuatro medallas de oro en este deporte, en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 2012 y Río de Janeiro 2016.