Expectación en Olimpia ante el regreso confirmado de Adebayor a Paraguay

Fotografía tomada el pasado 11 de marzo en la que se registró al futbolista togolés del Olimpia de Paraguay, Emmanuel Adebayor, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 20 jun (EFE).- La expectación en el Olimpia, el 'Rey de Copas' del fútbol paraguayo, se acrecienta ante la confirmación del regreso de su fichaje estrella, Emmanuel Adebayor, que hace tres meses se marchó a Togo al poco de aparecer los primeros casos de COVID-19 en el país sudamericano.

La vuelta del exdelantero del Real Madrid ha estado en el limbo tras el cierre de fronteras y de quién debería correr con el costo de entre 120.000 y 150.000 dólares que supondrá su viaje en vuelos privados desde Lomé, según directivos del Olimpia.

Esos detalles demandaron toda una operación de coordinación y logística que han quedado finalmente resueltas estos días con el anuncio de la llegada del togolés, previas escalas en Madrid y Sao Paulo, Brasil, entre este lunes y el miércoles venidero.

"Antes del 26 él tiene que llegar, eso se pactó, pero el tema de los vuelos lo maneja Olimpia, que siempre tuvo intención de traerlo. El problema era que si esto (la cuarentena) se alargaba no tenía sentido su vuelta", dijo este sábado el empresario Daniel Machado, del grupo que participó en el fichaje de Adebayor.

Ello porque el contrato del jugador acaba este diciembre, explicó Machado a la radio Cardinal, al confirmar que el africano solventará el costo de su viaje, además de acceder a un recorte salarial por el tiempo del parón futbolístico.

El Apertura 2020, el primero de los dos torneos de liga de Paraguay, se suspendió el 13 de marzo tras el comienzo de la cuarentena por la COVID-19, que en este país ha dejado 13 muertos y más de 1.300 contagios.

Fue tras la disputa de la octava jornada, con el Libertad como líder, con 19 puntos, seguido con 4 unidades menos por el Olimpia, el campeón de los últimos cuatro torneos, y todo está previsto para que la novena jornada se dispute el próximo 17 de julio.

La vuelta del balón en Paraguay será sin público en medio de las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

Adebayor fue recibido la noche del 14 de febrero con el calor de miles de seguidores congregados para verlo en el estadio de Olimpia, uno de los clubes de mayor arraigo del país, pero hasta ahora no tuvo el brillo que se esperaba de un jugador de su nivel.

Y cuando la Copa Libertadores vuelva en setiembre u octubre como planea la Conmebol, no podrá jugar los primeros dos partidos del Olimpia por el castigo que recibió luego de la patada voladora que le propinó en la cara a un rival.

Fue el 11 de marzo en Asunción, en el minuto 73 del partido que el Olimpia ganó por 2-1 al Defensa y Justicia argentino, ya disputado a puerta cerrada ante el avance del coronavirus.

Adebayor, de 35 años, estaba sin equipo tras jugar en 2019 en el Kayserispor turco, y anteriormente pasó por las filas del Metz y el Mónaco franceses, el Arsenal, el Manchester Ciy, el Tottenham y el Crystal Palace ingleses, el Besaksehir turco y el Real Madrid.

En 2011 jugó la mitad de la temporada cedido por el City al Madrid, con el que ganó la Copa del Rey.