El sorteo universitario de la NBA será el próximo 16 de octubre y la agencia libre, el 18

Por la pandemia del coronavirus, el momento soñado para los jugadores universitarios e internacionales que esperan dar el salto al profesionalismo esta vez se alargó por casi cuatro meses más de lo tradicional. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Nueva York, 20 jun (EFE).- La NBA estableció el ya tiene establecidas las nuevas fechas para la celebración del Sorteo Universitario que este año será el próximo 16 de octubre, mientas que la agencia libre comenzará dos días después, el 18, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios periodísticos.

El momento soñado para los jugadores universitarios e internacionales que esperan dar el salto al profesionalismo esta vez se alargó por casi cuatro meses más de lo tradicional.

La fecha límite para las entradas anticipadas será el 17 de agosto, aunque la fecha para que los jugadores universitarios que deseen retirarse del sorteo es el 3 del mismo mes.

Eso habría sido 10 días después del Combinado de la NBA, que no se espera que ocurra debido a la pandemia del coronavirus.

Los jugadores internacionales y no universitarios tienen hasta el 6 de octubre para retirarse del sorteo.

Mientras que la lotería para conocer el orden de selección en el sorteo se celebrará el próximo 25 de agosto.

El período de moratoria en los acuerdos se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre, menos de una semana después del último partido de la Final de la NBA, que podría jugarse el próximo 13 de octubre.

La NBA planea reanudar su temporada aplazada con 22 equipos el 30 de julio en el ESPN Wide World of Sports de Disney, de Orlando (Florida), sin que haya aficionados.

El nuevo calendario tendrá ocho partidos de temporada regular antes de que comience la competición de los playoffs en una burbuja que la liga ha creado para evitar la propagación del coronavirus dentro de los equipos y el personal esencial que les ayuda.

El interrogante se mantiene sobre si habrá un Combinado de la NBA o si los equipos podrán organizar entrenamientos.

Debido al breve cambio entre los playoffs, el sorteo y la agencia libre, los equipos ya han comenzado a formular sus preferencias con meses de anticipación, sin esperar a que pueda darse la celebración del Combinado de la NBA, donde se reúnen las promesas más destacadas del baloncesto universitario e internacional.