El R.Unido concluirá la revisión de la regla de los 2 metros "en los próximos días"

A two metre social distancing sign is placed on Oxford Street in London, Britain, 11 June. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 20 jun (EFE).- La revisión encargada por el Gobierno británico sobre la norma de distanciamiento social de 2 metros para evitar la propagación del coronavirus concluirá "en los próximos días", adelantó este sábado el titular de Cultura, Oliver Dowden.

Esa regla está siendo cuestionada desde muchos sectores del país por su potencial impacto en la actividad económica nacional.

El Gobierno conservador de Boris Johnson dará previsiblemente nuevas indicaciones al respecto la próxima semana, después de que el nivel de alerta por coronavirus en el país se rebajara este viernes del 4 al 3.

Eso implica que el virus sigue en circulación pero que su nivel de contagio no es tan elevado ni aumenta de manera "exponencial", de acuerdo con las valoraciones de los expertos.

El primer ministro encargó la revisión de la controvertida normativa social en Inglaterra el pasado día 14, bajo el argumento de que había "margen de maniobra" frente a la caída en los casos de COVID-19.

Por su parte, Escocia, Gales e Irlanda del Norte no han anunciado todavía sus planes en ese sentido si bien la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ya ha indicado que revisará las nuevas evidencias científicas.

Las últimas cifras oficiales en el Reino Unido mostraron un incremento de muertes por COVID-19 -confirmadas tras realizar un test- de 173 en 24 horas, hasta un total de 42.461.

Según dijo hoy a la emisora británica Radio 4 BBC el ministro de Cultura, Oliver Dowden, la revisión sobre los 2 metros de distanciamiento social "concluirá en breve, en los próximos días".

Sus comentarios llegan al tiempo que el diario británico The Times reveló hoy detalles sobre cómo operarán los pubs, restaurantes y cafeterías tras el confinamiento en este país, ateniéndose a las nuevas restricciones.

Entre esas modificaciones, se prevé que los clientes encargarán sus bebidas mediante una aplicación móvil y que habrá patrullas dentro de los locales para asegurar que se cumplen las normas de distanciamiento.

Además, las mesas no se dejarán preparadas con anticipación en los restaurantes y los pedidos a los servicios de habitaciones en hoteles se entregarán fuera de las habitaciones.

El Ejecutivo se ha visto presionado por parte de líderes industriales y muchos diputados para que relaje esa norma ante la preocupación por su potencial impacto en la economía nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una distancia social de al menos un metro si bien los asesores científicos de este país consideran que 1 metro acarrea hasta 10 veces más el riesgo de contraer el virus que mantener los 2 metros.