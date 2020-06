El ministro de salud paraguayo exhorta a no caer en "triunfalismos" por el freno del COVID-19

En la imagen, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa, el pasado 11 de junio del 2020, en la sede del Ministerio de Salud en Asunción. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 19 jun (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, exhortó este viernes a no caer en "triunfalismos" por el freno al COVID-19, que en este país ha causado 13 muertes y 1.300 contagios, y advirtió que la relajación puede revertir ese escenario.

Para alcanzar esos resultados, unos de los mejores de la región, "se han tomado medidas muy acertadas, pero ninguna de estas medidas hubieran sido suficientes sin el apoyo de la ciudadanía", afirmó el ministro en rueda de prensa.

Y recalcó que "acá es muy importante que no haya triunfalismo" con respecto a los indicadores al tiempo de advertir que "un movimiento en falso puede cambiar totalmente los números".

En su comparecencia de actualización de casos, Mazzoleni expresó su preocupación por la transmisión comunitaria que se registra de forma sostenida en las últimas semanas tras el aislamiento de casos en albergues.

"Tenemos varios casos sin nexo y me ha tocado ver relajación en varios lugares, comportamientos ejemplares en alguna zona y en otras casi temerarios", señaló el ministro al instar a los ciudadanos que este domingo, Día del Padre, se mantengan en casa con el núcleo con el que se han aislado.

Los registros diarios de este viernes reportaron tres contagios comunitarios de los seis positivos en 24 horas y para los de este sábado "ya tenemos una veintena de casos, 17 de ellos de contactos y tres sin nexo", avanzó.

Paraguay arrancará el próximo lunes la segunda semana de la fase 3 de la cuarentena, que ha movilizado a gran parte de los sectores, aunque algunas regiones del país se mantienen en etapas anteriores a raíz del repunte de casos en esos lugares.

Mazzoleni señaló que la amenaza que se cierne es que "conforme tengamos más casos comunitarios, eso genera un riesgo importante si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en otros países de la región".

Y enfatizó que por la velocidad de contagio del virus "un par de días" de descuido puede bastar "para cambiar de un escenario muy a/uspicioso a uno realmente preocupante".