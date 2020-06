El fiscal de EEUU que ha investigado al abogado de Trump se niega a abandonar el cargo

FOTO DE ARCHIVO: El Fiscal General del Distrito Sur, Geoffrey S. Berman, en una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 10 de octubre de 2019. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo Foto

Por Nathan Layne y Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 20 jun (Reuters) - Un alto fiscal federal de EEUU cuya oficina ha estado investigando al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, se negó el viernes a dimitir después de que la administración dijera repentinamente que lo estaba reemplazando.

Este dramático enfrentamiento marca la última de una serie de acciones inusuales del Fiscal General William Barr que, según los críticos, tienen como objetivo beneficiar políticamente a Trump y socavar la independencia del Departamento de Justicia.

También se produce en un momento en el que Trump trata de purgar a altos cargos que percibe que no lo apoyan plenamente. En las últimas semanas ha despedido a una serie de representantes de control, incluyendo uno que desempeñó un papel clave en la impugnación de Trump a principios de este año.

Barr, en un inesperado anuncio a altas horas de la noche, dijo que el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman, iba a renunciar y que nombraría al presidente de la Comisión de Valores y Bolsa, Jay Clayton, para ocupar el puesto de Berman.

Berman, que dirige una poderosa oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto nivel, crímenes financieros de Wall Street y corrupción gubernamental, dijo que se enteró de la medida por el comunicado de prensa de Barr y que no se quedaría callado.

"No he renunciado y no tengo intención de renunciar a mi cargo", dijo Berman en una declaración. "Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin demora o interrupción."

Un alto cargo del Departamento de Justicia, al que se le preguntó sobre la negativa de Berman a dejar el puesto hasta que se confirme un sucesor, dijo a Reuters que "el plazo sigue siendo el mismo" que Barr estableció al anunciar el relevo.

El abrupto intento de destitución de Berman se produce cuando el Departamento de Justicia ha pedido a un tribunal federal que bloqueara la publicación de un libro del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, entre cuyas afirmaciones figura una alegación de que Trump intentó interferir en una investigación supervisada por la oficina de Berman.

(Información de Nathan Layne, Sarah N. Lynch y Karen Freifeld; información adicional de Mohammad Zargham; editado por Sandra Maler, Daniel Wallis, Michael Perry, Noeleen Walder y William Mallard; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)