El enigmático "ángel" que cuida la espalda de Bolsonaro

Fotografía tomada el pasado 16 de junio en la que se regitró al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (c-d), a su salida del Palacio do Alvorada, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 20 jun (EFE).- Frederick Wassef, un abogado criminalista que se vio envuelto en un caso de corrupción que salpica al hijo mayor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es también el "ángel" que cuida la espalda del mandatario y un peculiar personaje con una historia llena de misterios.

Wassef volvió a ser noticia este jueves tras un operativo de la Policía Federal que arrestó, en uno de sus inmuebles, a Fabricio Queiroz, un hombre clave en una investigación que se adelanta contra el senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente brasileño.

El operativo se denominó "ángel" en referencia al apodo por el que es llamado Wassef, un particular criminalista que estuvo vinculado con ufología y espiritismo y hoy está en el círculo más íntimo de los Bolsonaro.

La historia comenzó en 2014, cuando en medio de un tratamiento de cáncer escuchó un discurso del líder ultraderechista, que entonces era diputado por Río de Janeiro, y se "enamoró".

Tiempo después Wassef buscaría a Bolsonaro y entablaría con él una amistad que hoy le permite pasearse con tranquilidad por los palacios de Planalto y la Alvorada -sedes del Gobierno y de la residencia presidencial- así como asistir a eventos comandados por el líder ultraderechista.

Un día antes de que la Policía acudiera a una de sus propiedades en la ciudad de Atibaia en busca de Queiroz, el abogado fue presencia destacada en la ceremonia en la que Bolsonaro juramentó a su nuevo ministro de Comunicación en el Palacio de Planalto.

Y es que el abogado se ufana de la relación que tiene con el mandatario, un vínculo al que se ha referido en innumerables ocasiones con orgullo.

Este "ángel", que cuida la espalda del jefe de Estado y de su hijo Flavio Bolsonaro, asegura que fue él quien puso en la cabeza de Bolsonaro la idea de lanzarse a la presidencia.

Sin pelos en la lengua, no tiene reparo en dar declaraciones a los medios de comunicación hasta por casos de Bolsonaro que no están bajo su comando, pues los temas del presidente en asuntos de Gobierno los asume la Oficina de Abogacía del Estado, y los particulares, Kufa abogados, según confirmó este último bufete en un comunicado.

No obstante Wassef es un consultor jurídico al que el propio Bolsonaro ha ratificado públicamente como su abogado, un servicio que el criminalista también ha extendido a otros miembros del denominado "clan Bolsonaro".

En 2018 se convirtió en el abogado del senador Flavio Bolsonaro, investigado por corrupción por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como diputado en la Asamblea de Río de Janeiro.

OVNIS, ESPIRITISMO, MAFIA Y DICTADURA

A comienzo de la década de los noventa, el criminalista hacía parte de un grupo místico llamado Linealidad Superior Universal (Lus), vinculado a la ufología y el espiritismo, que algunos llegaron a calificar de secta satánica, según un artículo del diario O Globo.

De acuerdo con el artículo, ese grupo llegó a ser señalado como responsable de la desaparición de un menor en el sureño estado de Paraná y el abogado hizo parte de la lista de sospechosos, pero la información nunca fue confirmada, jamás estuvo en prisión ni fue formalmente acusado por el delito.

Y es que las aficiones del abogado son particulares.

En la residencia del criminalista, donde fue capturado el jueves Fabricio Queiroz había en una de las paredes un afiche del AI-5 (Acto Institucional-5), la más represiva medida de la dictadura militar brasileña (1964-1985) mediante la cual se ordenó entre otros, el cierre del Congreso y se puso fin a cualquier resquicio de democracia en el país.

Asimismo, sobre una chimenea se encontraron varios muñecos de Tony Montana, el protagonista de "Scarface" (1983), la película de mafiosos protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma.

En la trama, el protagonista cubano construye un imperio de cocaína como jefe del tráfico de drogas en Miami, en los Estados Unidos.

La trayectoria profesional del "ángel" no ha sido muy activa desde que comenzó a ejercer como abogado en 1992.

El mismo Wassef aseguró a la revista Época ser un profesional "discreto" aunque dijo haber servido a reconocidos empresarios brasileños de compañías como Riachuelo y de ser próximo a grandes firmas de abogados, mas al ser confrontados por la publicación, negaron la relación con el criminalista. EFE

