El brote de coronavirus en industria cárnica alemana supera los mil contagios

Berlín, 20 jun (EFE).- El brote registrado en la empresa cárnica Tönnies en el oeste de Alemania ha llevado a que 1.029 trabajadores den positivo de coronavirus, tras realizarse 3.127 test, informó este sábado el jefe del distrito de Gütersloh (estado federado de Renania del Norte-Westfalia), Sven-Georg Adenauer.

Adenauer dijo que los nuevos contagios entre la población en general no han aumentado significativamente y que existen muchas posibilidades de tener que evitar un confinamiento en la región.

"Tenemos buenas posibilidades de evitar un confinamiento, en la población en general no se registran elevados casos de contagio. Lo que pasa en la industria cárnica es una excepción", afirmó.

La prioridad ahora es interrumpir la cadena de contagios y evitar el confinamiento.

Las autoridades municipales entraron anoche en la empresa y recogieron datos del personal para ver dónde viven los trabajadores, realizar los test pertinentes y darles la orden de estar en cuarentena.

La medida afecta a cerca de 7.000 trabajadores, por lo que casos positivos todavía pueden aumentar.

El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, indicó que hasta ahora no había habido un brote tan importante en ese estado federado y resaltó que es importante que todos ahora cumplan las reglas.

El brote ha llevado a que Gütersloh alcance las 92 nuevas infecciones semanales por 50.000 habitantes, superando claramente el límite de 50 contagios por 50.000 personas a partir del cual las autoridades se han comprometido a tomar medidas puntuales.

Laschet descarta en principio un confinamiento para la zona, el cual, señaló, no será necesario mientras el brote esté localizado y bajo control.