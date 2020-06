Cuba suma cuatro nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja en casi tres meses

Los cuatro contagiados de este sábado son residentes en La Habana, convertida en el epicentro de la epidemia en el país al acumular casi la totalidad de los nuevos casos de coronavirus en las últimas semanas. EFE/Yander Zamora

La Habana, 20 jun (EFE).- Cuba sumó este sábado 4 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja de contagios diarios desde fines de marzo pasado en los inicios de la epidemia en la isla, que ya acumula 2.309 positivos sin muertes en las últimas 48 horas, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El número de confirmados este sábado supone un descenso respecto a los registros de días anteriores, que oscilan entre los 7 y los 15 positivos.

En esta ocasión los infectados se detectaron entre 2.536 muestras PCR completadas la víspera, de ellas 1.724 en La Habana y el resto en provincias que no reportan casos hace más de quince días y se encuentran en la fase 1 de la reapertura.

Esto demuestra "la voluntad de seguir realizando pruebas aún en los lugares donde se ha controlado la enfermedad y la necesidad de no bajar la guardia", insistió el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisada diaria.

Las 34 altas del día vuelven a superar la cifra de nuevos contagios, elevando a 2.071 el número de pacientes completamente recuperados, el 89,7 % del total. Mientras, el recuento de fallecidos se mantiene en 85 desde el pasado jueves.

Los cuatro contagiados de este sábado son residentes en La Habana, convertida en el epicentro de la epidemia en el país al acumular casi la totalidad de los nuevos casos de coronavirus en las últimas semanas.

La capital y la cercana provincia de Matanzas son las únicas regiones de la isla que no han entrado todavía en la primera de las tres fases de reapertura, vigente desde el jueves pasado en el resto del país.

El inicio de la desescalada incluye, entre otras medidas, la reanudación del transporte público interurbano, la apertura de servicios interrumpidos desde hace casi tres meses y la activación del turismo solo para locales.

Los cuatro infectados de este sábado son contactos de casos confirmados anteriormente y dos de ellos no mostraban síntomas en el momento de la prueba, especificó el doctor Durán.

En los hospitales cubanos permanecen ingresados 296 pacientes, entre ellos 151 positivos, 150 con evolución estable y uno en estado crítico. Otras 574 personas permanecen aisladas en sus hogares por ser sospechosos de portar el virus.