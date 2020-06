Cora reitera robo señales, en Astros, fue culpa de "todos"; espera volver

El exdirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas de béisbol, Alex Cora. EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

Boston (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El manejador puertorriqueño Alex Cora volvió a ser actualidad después de ofrecer por segunda vez en las últimas semanas declaraciones relacionadas con el escándalo del robo de señales de los Astros de Houston, la investigación por la misma causa a los Medias Rojas de Boston, su futuro y el del béisbol profesional para esta temporada 2020.

Cora concedió las declaraciones al periódico local Boston Globe y mantuvo de nuevo que lo sucedido con los Astros en la temporada del 2017 no fue cosa de su persona y la de su compatriota Carlos Beltrán, ambos, en ese entonces con Houston como entrenador reserva y jugador, respectivamente.

"Ya lo dije anteriormente, lo que hicimos estuvo mal, debemos sufrir las consecuencias, pero a la vez debe quedar claro que no fue cosa de dos personas, sino que todos dentro de la organización, de alguna manera, lo sabían", reiteró Cora. "Ahora todos también estamos sufriendo las consecuencias, pido perdón, y hay que seguir adelante".

Él perdió el puesto de manejador con los Medias Rojas, que también estuvieron bajo investigación por utilizar de forma ilegal el material de vídeos, y la posterior suspensión por un año.

El comisionado del béisbol Rob Manfred determinó que el responsable del sistema de repeticiones de los Medias Rojas, J.T. Watkins, sacó provecho del vídeo de los juegos en curso para detectar las secuencias de las señales que se daban a los jugadores.

Watkins fue suspendido sin derecho a paga hasta el final de la postemporada de este año y no se le permitirá trabajar en la sala de repeticiones hasta el 2021.

"Sé cómo es J.T. (Watkins) y cómo trabaja. Confío en el chico y por eso tengo que reconocer que me sorprendió la decisión que salió en su contra", señaló Cora. "Me encantaría hacer público todo, pero no puedo. . . Quiero alejarme lo más posible hasta que tenga que hacerlo cuando llegue el momento".

Cora, que asegura que su futuro estará de nuevo en el béisbol profesional, sin descartar volver a los Medias Rojas, es consciente que no será fácil, pero tiene confianza que al final todo encontrará su cauce.

Mientras tanto, espera que las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores puedan llegar a un acuerdo para que haya algo de béisbol este verano.