Chile reporta 3.069 muertes sospechosas de COVID-19 excluidas de registros

Trabajadores de una funeraria fueron registrados este viernes al cargar un ataúd en el Hospital San José de Santiago de Chile, uno de los centros sanitarios al frente de la pandemia COVID-19 en la capital chilena. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 20 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias de Chile informaron este sábado de la existencia de 3.069 muertes sospechosas por COVID-19 que no habían sido reportadas hasta el momento, por lo que el país llegaría a los 7.364 fallecidos entre confirmados y sospechosos.

La incorporación de estos nuevos datos a los balances oficiales representan un incremento notable de la situación de mortalidad producida por el SARS-CoV-2 en Chile, que en las últimas 24 horas registró 202 personas fallecidas confirmadas, lo que suma 4.295 decesos.

Desde el Gobierno señalaron que el balance oficial entregado cada día desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, no variará en su formato y solo informará sobre casos (contagios y muertes) confirmados con examen PCR, y una vez a la semana se entregará en el informe epidemiológico el registro paralelo con casos sospechosos, que es el que se envía a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La suma de fallecimientos confirmados y sospechosos reportados este sábado por el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, colocaría a Chile cerca de Perú en el número de personas que perdieron la vida por la COVID-19, superando a China y Ecuador, entre otros.

"Este número es provisional y puede cambiar en el tiempo porque pueden pasar a ser muertes confirmadas por COVID o puede descartarse el COVID como causa de muerte", señaló Araos.

Es la primera vez que el registro de decesos sospechosos pero sin examen PCR se hace público después de 109 días de pandemia en Chile.

CHILE SE ACERCA A ITALIA EN CANTIDAD DE CONTAGIOS

En cuanto a los datos reportados por las autoridades sanitarias con respecto a los nuevos casos confirmados en la última jornada, el país sumó 5.355 enfermos y la cifra total llegó a 236.748 casos desde la llegada del coronavirus a Chile el 3 de marzo.

Actualmente son 35.844 los casos activos en Chile, señaló en rueda de prensa la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Con estas cifras, Chile queda muy cerca de Italia en número de casos de contagios, a pesar de que el país europeo tiene más del triple de la población que la nación suramericana.

En cuanto a las cifras del sistema hospitalario, las autoridades confirmaron 1.951 personas en unidades de cuidados intensivos (UCI), de los que 1.682 están conectados a ventilación mecánica y de ellos 416 se encuentran en estado crítico.

El sistema sanitario chileno todavía dispone de 311 ventiladores disponibles para nuevos pacientes.

Chile se encuentra actualmente bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad.

Al menos 8,6 millones de personas se encuentran en zonas bajo cuarentena domiciliaria en diversas regiones del país, principalmente en el área central, entre ellas la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, la cuarta zona geográfica en el mundo con más contagios tras Nueva York (EE.UU.), Sao Paulo (Brasil) y Moscú, según la universidad estadounidense John Hopkins.