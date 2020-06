Brighton and Hove Albion consigue la victoria en casa frente a Arsenal (2-1)

Brighton ganó 2-1 contra Arsenal durante el encuentro celebrado este sábado en el The American Express Community Stadium. Los dos equipos regresaban a la Premier League después de un parón de más de tres meses por la crisis del coronavirus. Brighton and Hove Albion encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 0-0 en el último partido disputado frente a Wolverhampton Wanderers. En cuanto al equipo visitante, Arsenal ganó en su feudo 1-0 su último encuentro en el torneo frente a West Ham. Con esta derrota el equipo de los 'Gunners' se situó en novena posición tras la finalización del duelo, mientras que Brighton and Hove Albion es decimoquinto.

En la primera parte ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

Después de la pausa llegó el gol para Arsenal, que estrenó el marcador con un gol de Pépé en el minuto 68. Pero posteriormente Brighton and Hove Albion empató gracias a un tanto de Dunk en el minuto 75. Tras una nueva jugada creció el marcador del equipo local, que remontó a través de un gol de Maupay en el tiempo de descuento, en concreto en el 95, acabando el encuentro con el resultado de 2-1.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Brighton and Hove Albion dio entrada a March, Montoya, Connolly, Stephens y Mac Allister por Mooy, Schelotto, Gross, Trossard y Bissouma, mientras que Arsenal dio entrada a Martínez, Nketiah, Tierney, Willock y Nelson por Leno, Lacazette, Saka, Ceballos y Pépé.

El árbitro mostró tres tarjetas amarillas. Los locales vieron dos de ellas (Burn y Mooy) y los del equipo visitante vieron una tarjeta, concretamente Lacazette.

Con esta victoria, el equipo de Graham Potter ocupó el decimoquinto puesto con 32 puntos al finalizar el encuentro, mientras que el conjunto dirigido por Mikel Arteta se situó en noveno puesto con 40 puntos.

En la próxima jornada de la Premier League, tanto Arsenal como Brighton and Hove Albion jugarán fuera de casa un nuevo partido contra Southampton y Leicester City respectivamente.