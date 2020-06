Bogotá recibe 130 respiradores para UCI, tras la caótica jornada del día sin IVA

Fotografía cedida este sábado por el Ministerio de Salud de Colobmia en la que se registró al jefe de esta cartera, Fernando Ruiz (c), y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López (i), mientras observan un ventilador mecánico adquirido para atender la pandemia del COVID-19, en Bogotá (Colombia). EFE/ Ministerio de Salud

Bogotá, 20 jun (EFE).- El Gobierno colombiano entregó este sábado a la Alcaldía de Bogotá 130 respiradores para aumentar la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) destinadas a la atención de pacientes con coronavirus.

"Estamos acá para honrar un compromiso con la ciudad de Bogotá en este esfuerzo que nos ha correspondido desde el Gobierno nacional de apoyar la dotación y la entrega de ventiladores para poder incrementar las camas de cuidados intensivos", dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Los 130 equipos, que aumentan en un 17 % la capacidad de camas UCI para atención de la COVID-19 en Bogotá, serán distribuidos en siete hospitales de la ciudad dependiendo de la tasa de contagio y su nivel de ocupación.

"Si no tenemos estos aparatos, (los pacientes) se nos mueren porque no logramos darle la atención que necesitan de manera oportuna. Por eso el esfuerzo de comprarlos masivamente", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al agradecer al Ministerio de Salud por los equipos.

Durante la emergencia, el sistema de salud público y privado de Bogotá ha habilitado 764 UCIs para atención de pacientes de la COVID-19, unidades que según la alcaldesa no son suficientes por lo que espera 295 respiradores más que el Gobierno prevé tener entre julio y agosto.

"Cada 15 días va a haber una entrega, lo cual quiere decir que tenemos que ir al ritmo al que de verdad vamos a tener UCIs disponibles porque no queremos correr el riesgo de colapsar el sistema", advirtió la mandataria.

Colombia ha confirmado 63.276 casos de coronavirus, de los cuales 19.241 están en Bogotá, ciudad que activó el domingo pasado la alerta naranja en su sistema hospitalario al superar el 55 % de ocupación de las camas UCI.

LLAMADOS AL GOBIERNO

Los respiradores fueron entregados un día después de la caótica jornada en la que miles de ciudadanos abarrotaron los almacenes de cadena para comprar electrodomésticos y teléfonos celulares principalmente, aprovechando los descuentos del día sin IVA en el país.

Las imágenes de multitudes dentro y fuera de las tiendas, sin guardar las medidas de bioseguridad pusieron en alerta a las autoridades sanitarias que temen que las aglomeraciones propaguen la COVID-19, preocupación que López reiteró hoy.

"El día sin IVA fue un absoluto desastre en términos epidemiológicos. El Gobierno reconoce que hubo por lo menos 85 aglomeraciones pero basta una para que haya un evento de contagio masivo en una ciudad", subrayó la alcaldesa.

El viernes, Colombia marcó récords diarios de 3.171 contagios y 95 muertes, cifra con las que alcanzó los 2.045 decesos.

"Le ruego al Gobierno, agradeciéndole este esfuerzo, que no borremos con el codo lo que hemos hecho con las manos", resaltó López en referencia a la cuarentena que desde hace más de cien días rige en el país.