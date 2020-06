Bernd Leno, otra lesión para el Arsenal

EFE/EPA/GARETH FULLER / NMC

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El meta alemán del Arsenal Bernd Leno se lesionó en la rodilla derecha poco antes del descanso del encuentro que su equipo perdió contra el Brighton and Hove Albion (2-1), de la trigésima jornada de la Premier.

A falta de confirmar el alcance, la dolencia del meta internacional de Alemania no tiene buena pinta. Giró la rodilla al caer después de coger un balón aéreo en el área y toparse con el delantero local Neal Maupay, al que culpó de las consecuencias de la jugada cuando era retirado en camilla del terreno de juego.

Leno se perderá el resto de temporada después de los primeros exámenes a los que fue sometido por los médicos de su equipo, aunque el alcance preciso de la lesión será determinado tras las pruebas a las que será sometido el domingo en Londres.

El portero alemán fue sustituido por el argentino Emiliano Martínez, que no había disputado partido alguno de la Premier en la presente temporada.

La dolencia de Bernd Leno, uno de los jugadores más destacados del Arsenal en lo que va de curso, es un nuevo contratiempo para Mikel Arteta en el reencuentro con la competición después del parón por la pandemia del coronavirus.

El pasado miércoles, en su primer choque, frente el Manchester City, el conjunto de Londres perdió por lesión al español Pablo Mari, que estará de baja lo que resta de Premier, y al suizo Granit Xhaka.

El Arsenal encajó su segunda derrota seguida. Perdió contra el Brighton and Hove en el tiempo añadido (2-1) con un gol, precisamente, del francés Neal Maupay.