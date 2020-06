ADVISORY USA-TRUMP/DEPARTURE

Trump boards Air Force One en route to Tulsa rally

Start: 20 Jun 2020 20:15 GMT

End: 20 Jun 2020 20:28 GMT

JOINT-BASE ANDREWS, MARYLAND, USA - U.S. President Donald Trump departs DC for a rally in Tulsa, Oklahoma.

SCHEDULE:

1945GMT - Trump arrives Joint Base Andrews

1955GMT - Trump departs DC for Tulsa

Restrictions:

BROADCAST CUSTOMERS: NO USE USA.

US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE USA.

NON-US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE IN BROADCASTS. NO USE BY AUSTRALIA BROADCASTER WEBSITES.

Source: US NETWORK POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com