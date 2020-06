ACTUALIZA 3-Banco Central de Perú proyecta caída de 12,5% en economía este año, la peor en un siglo

(Agrega comentario de analista)

LIMA, 19 jun (Reuters) - El Banco Central de Perú redujo el viernes drásticamente su proyección para la economía del país a una contracción de 12,5% este año, en lo que marcará el peor resultado en 100 años debido al impacto del brote del coronavirus, según el presidente del organismo, Julio Velarde.

La fuerte caída se compara con la estimación de un crecimiento de 3,8% que había dado el banco a fines del año pasado, mucho antes de decretarse medidas de restricción y cuarentena por el virus que prácticamente frenaron las actividades productivas del país.

"Es la caída más grande de los últimos cien años, realmente dramático", afirmó Velarde. El funcionario agregó que incluso la proyección para este año es "ligeramente optimista", aunque espera para el 2021 un fuerte rebote y crecer un 11,5%.

La proyección de la institución está en línea con el reciente estimado del Banco Mundial de una contracción de 12%, la segunda más baja en América Latina.

La economía de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, se hundió en abril un 40,5%, su peor nivel mensual histórico, según datos oficiales. Velarde afirmó que esa tasa en abril no lo esperaba "ni en la peor de sus pesadillas", pero dijo que la tendencia se mantendrá con una contracción de 30% en mayo y un retroceso "ligeramente menor" al 20% en junio.

"Esto no es tan fácil revertirlo. La gente no va a querer gastar. Yo no pienso ir a ningún cine o teatro ni aunque me pagaran 50 veces mi sueldo", dijo el funcionario, tras estimar que la caída del PIB en el segundo trimestre será de un 31,9%.

El Gobierno peruano extendió la medida restrictiva hasta fines de junio, pero desde mayo ha permitido el reinicio de algunas partes clave de la economía como el sector minero, cuyas ventas representan el 60% de las exportaciones de la nación.

El analista Jorge González Izquierdo dijo a Reuters por teléfono que la proyección del banco está en el rango de lo "factible" y que ahora "se está en la dirección correcta, de reabrir la economía y estimular la demanda y gasto interno".

MAYOR POBREZA

Velarde señaló además que la inversión privada -concentrada en proyectos mineros y de infraestructura- se contraerá este año un 30% y la inversión pública un 8,5%.

Respecto a un polémico proyecto en el Congreso que busca condonar las deudas de las personas, Velarde manifestó que el costo no sería solo para los banqueros. "El problema es que si no queremos que la economía caiga 30% o 40%, no se puede permitir que se pierdan ahorros", afirmó.

El funcionario refirió asimismo que debido al escenario de crisis, con perdida de empleo y de ingresos, la pobreza en Perú se elevará a un 27,4% el 2020, desde un 20,5% el año pasado.

"Tengo la esperanza de que si se aplican las políticas monetarias y fiscales sensatas y se activan los códigos de apertura de la economía, controlando los sectores de que no puedan abrirse, tal vez nos recuperemos rápido, y al recuperar los ingresos se reducirá sustancialmente la pobreza", dijo.

Para reactivar la economía, el gobierno de Martín Vizcarra ha puesto en marcha un histórico estímulo económico equivalente a casi 17% del PIB.

Perú tiene casi 250.000 casos confirmados de coronavirus, el segundo brote más alto en América Latina después de Brasil, y el séptimo a nivel mundial, según un recuento de Reuters.

"Estamos estimando que el primer trimestre del 2022 recién alcanzaremos los niveles (de la economía) prepandemia", dijo el presidente del organismo monetario.

Velarde aseguró que se desacelerarán los precios al consumidor para cerrar el año con una inflación de cero por ciento, aunque la tasa tendría un "sesgo negativo", debido a una caída de la demanda y consumo interno. Pero para el próximo año se prevé una inflación de un 0,5%, agregó.

Entre otras proyecciones, el banco elevó la estimación de déficit fiscal de este año a un 9,7% del PIB y para el 2021 estimó un déficit fiscal de 4,4% del PIB. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)