Venezuela radicalizará la semana próxima la cuarentena en seis estados y Caracas

Un grupo de personas hacen fila en una calle el pasado 1 de junio del 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutierrez

Caracas, 18 jun (EFE).- Venezuela radicalizará la semana próxima la cuarentena en seis estados, además de Caracas, ante la expansión del coronavirus en el país, tras una semana en la que se ha producido una reapertura parcial de la economía, anunció este jueves el presidente Nicolás Maduro.

"El cordón sanitario hay que ampliarlo, eso es tarea de ya, ampliar el cordón sanitario sobre Colombia y Brasil, radicalizar la cuarentena de los próximos siete días, por lo menos, en Caracas, Miranda, Zulia, La Guaira, Aragua, Zulia y Bolívar", afirmó Maduro durante una reunión con el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del SARS-COV-2.

Pese al anuncio, el mandatario no especificó las medidas que se adoptarán sino que declaró que serán "extraordinarias y especiales para radicalizar" la cuarentena "a fondo".

Precisamente, Venezuela se encuentra en este momento viviendo siete días de reapertura parcial que debían ser seguidos por otra semana de cuarentena en un sistema al que el Gobierno denomina 7+7.

En las últimas 24 horas han sido detectados 98 casos de COVID-19, por lo que hasta el momento hay 3.484 en el país, según datos oficiales. En total, han fallecido 28 personas por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Maduro aclaró que el próximo domingo, el equipo del coronavirus detallará las nuevas medidas pero adelantó que le han "recomendado" cerrar el metro de Caracas, así como los sistemas de transporte público, entre otras "medidas radicales para cortar a tiempo" la expansión del COVID-19.

Subrayó que comparar las cifras de Venezuela con las de los países vecinos para contentarse es apenas "la alegría del tísico".

Finalmente, Maduro reiteró que las medidas de control del virus "van a continuar" mientras no haya vacuna y agregó -"solo por pura intuición"- que no será descubierta este año.

"La mejor vacuna es cuidarnos", concluyó.