Vale recibirá US$290M por participación en unidad de níquel

(Bloomberg) -- Vale SA cerró un acuerdo en efectivo por US$290 millones para vender una participación minoritaria en su unidad de níquel de Indonesia a la entidad estatal de ese país para inversiones en minería.

Vale, con sede en Río de Janeiro, y Sumitomo Metal Mining Co. firmaron un acuerdo definitivo para vender una participación de 20% en la unidad a la empresa estatal conocida como Inalum, dijo Vale en un comunicado el viernes. De eso, la parte de Vale es de aproximadamente 15%. No dijo cuánto recibiría Sumitomo por su 5%.

Para Vale, la venta de una participación minoritaria a los socios indonesios era una condición para extender su licencia para operar más allá de 2025. Vale y Sumitomo se quedarán con 59,3% en conjunto en un acuerdo que se espera que se cierre a fin de año.

Para Inalum, que es una compañía tenedora de activos mineros desde carbón a cobre, la adquisición le ayudará a asegurar las materias primas necesarias para la incursión del país en los recursos naturales procesados y la industria de vehículos eléctricos.

Inalum aseguró la compra después de recaudar fondos de una venta de bonos.

Nota Original:Vale to Get $290 Million for Stake in Indonesian Nickel Unit

