Sainz: "El trabajo en equipo será fundamental para la recuperación en España"

El piloto español Carlos Sáinz. EFE/Enric Fontcuberta./Archivo

Madrid, 19 jun (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, recientemente elegido Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, destacó el comportamiento de la sociedad española ante la crisis sanitaria del coronavirus.

"El trabajo en equipo va a ser fundamental para la recuperación en España, un país que nos ha vuelto otra vez a sorprender. El confinamiento que hemos tenido en este país ha sido ejemplar. Quiero remarcar el ejemplo de los sanitarios, de la Guardia Civil, de los transportistas...", dijo este viernes en la cumbre empresarial 'Empresas españolas liderando el futuro'.

"Demuestra que cuando todos nos ponemos a trabajar con un objetivo nuestra imaginación y nuestra capacidad de trabajo es brillante. Por eso España en los últimos veinte años ha dado un salto cualitativo gigante en el deporte", agregó.

Asimismo no quiso pasar por alto la trascendencia de la actividad física. "Me gustaría destacar la importancia del deporte ante una pandemia como el coronavirus. Los médicos nos han dicho la importancia que ha tenido estar bien físicamente, tener bien nuestro sistema inmune, estar bien de defensas... en el caso de verse uno afectado", zanjó.

"Independientemente de lo que nos puede aportar económicamente a nivel profesional, a nivel particular y personal se demuestra una vez más fundamental", señaló el ganador de la última edición del Dakar.

Por otro lado opinó que el liderazgo debe cobrar importancia."Es fundamental en el deporte y en la empresa la necesidad de un liderazgo importante y también el trabajo en equipo. Estamos ante una situación limite, ante una tormenta que tenemos que afrontar", comentó.

"Las ayudas fiscales y económicas son fundamentales pero ese liderazgo tiene que tener una gran valentía y marcar esa confianza extrema a nuestros equipos de trabajadores. Siempre hay un líder que marca un poco el camino, anima en momentos difíciles y con esa valentía nos lleva al éxito", completó.

Sainz animó también a no bajar los brazos con un ejemplo personal: "Es difícil encontrar una situación más dura, aparte de alguna personal, que perder un mundial a falta de 300 metros. ¿Qué haces? Analizas el porqué, tratas de buscar los medios para que no vuelva a ocurrir, pasas página y tratas de volver otra vez al día a día y retomar tu vida deportiva".

"El confinamiento ha sido ejemplar, es importantísimo fomentar el trabajo en equipo en las empresas. Esto tarde o temprano va a pasar. La imaginación del español será fundamental para adaptarnos y no tengo duda de que vamos a salir adelante", concluyó.