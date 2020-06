Regresa la Serie A, con todo en juego en 45 días

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 19 jun (EFE).- Casi tres meses y medio después, la Serie A italiana se reanudará este fin de semana con cuatro partidos correspondientes a la vigésima quinta jornada, con el Atalanta-Sassuolo y el Inter de Milán-Sampdoria como primeros platos fuertes de un ciclo de 124 partidos en 45 días.

Tras completarse el pasado miércoles la Copa Italia, con el triunfo del Nápoles en la tanda de penaltis contra el Juventus Turín, la Serie A cobrará protagonismo a partir de este sábado, cuando se jugarán a puerta cerrada los Parma-Torino y Hellas Verona-Cagliari.

La Liga de la Serie A decidió que se recuperen este fin de semana el Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Parma-Torino y Verona-Cagliari, todos encuentros aplazados en marzo al estar organizados en zonas entonces consideradas de alto riesgo de contagio por coronavirus, y que todos los demás equipos salten al campo a partir del lunes en la jornada 26.

El campeonato liguero italiano se interrumpió el último 9 de marzo a causa del coronavirus en un momento clave de la temporada, con la lucha por el título, por las plazas en las próximas cosas europeas y por el descenso al rojo vivo.

El Juventus lidera la clasificación con un punto de ventaja sobre el Lazio y nueve sobre el Inter, que tiene un partido menos con respecto a los turineses y a los romanos y que lo recuperará precisamente este domingo en el estadio San Siro de Milán contra el Sampdoria.

En la lucha por la Liga de Campeones, el Atalanta es cuarto con tres puntos de ventaja y un partido menos con respecto al Roma, quinto. En la zona de Liga Europa, el Nápoles es sexto, con 39 puntos, tres más que el Milan, séptimo.

El plato fuerte de esta vigésima quinta jornada está previsto para el domingo, cuando el Inter del técnico Antonio Conte recibirá al Sampdoria, después de la eliminación padecida el pasado sábado contra el Nápoles en las semifinales de la Copa Italia.

El equipo milanés llegó al parón forzado del torneo en un momento de inflexión, tras sufrir dos derrotas consecutivas en los choques directos contra el Lazio y el Juventus que le alejaron notablemente del liderato.

Sin embargo, el Inter cuenta con un calendario a priori favorable en los próximos ocho partidos, por lo que en Milán todavía hay mucha confianza en las opciones de presionar al Juventus y al Lazio.

Los focos están en el delantero argentino Lautaro Martínez, objetivo de mercado del Barcelona, quien tras un comienzo de temporada sobresaliente, en el que marcó 16 goles en 31 partidos, vive un momento de dificultad. Su último gol se remonta al 26 de enero y de ahí no ha visto puerta en los últimos seis encuentros.

En Italia además no se le ha perdonado la deslucida prestación del pasado sábado contra el Nápoles, cuando no creó ningún peligro, aunque con la justificación de ser el primer partido tras más de tres meses de parón.

El domingo también tocará al Atalanta saltar al campo contra el Sassuolo, partido en el que los hombres del técnico Giampiero Gasperini buscarán aumentar a seis los puntos de ventaja sobre el Roma, quinto.

Antes del parón el Atalanta vivía un momento de sueño, uno de los más altos de su historia. Eliminó al Valencia y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, todo ello en su primera participación absoluta en esta competición.

Y certificó su estatus de nuevo "grande" de Italia con unas enormes prestaciones en la Serie A, en la que lleva la mejor delantera (70 goles en 25 partidos) y ya fue capaz de golear 7-0 al Torino, 7-2 al Lecce, 5-0 al Milan y al Parma.

Su último partido fue el 7-2 de Lecce, cuando el colombiano Duván Zapata marcó un triplete. Una máquina de juego y goles que busca volver a clasificarse para la próxima Liga de Campeones y hacerse un hueco entre los grandes equipos internacionales.

La jornada la abrirán este sábado el Parma y el Torino, noveno contra decimoquinto, y el Verona ante el Cagliari, octavo contra duodécimo.

- Programa de la vigésima quinta jornada:

. Sábado 20 junio:

19.30 Parma-Torino

21.45 Hellas Verona-Cagliari

. Domingo 21 junio:

19.30 Atalanta-Sassuolo

21.45 Inter-Sampdoria

(Horas CET, -2 GMT).