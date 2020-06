Previsiones generales de la AFP de las 16H00 GMT

PRINCIPAL NOTICIA

VIRUS SALUD: OMS alerta que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia con el desconfinamiento

EEUU RACISMO: EEUU conmemora el fin de la esclavitud en medio de tensiones por el racismo

-- VIRUS SALUD

GINEBRA:

OMS alerta que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia con el desconfinamiento

El mundo entró en una "fase peligrosa" de la pandemia del coronavirus con el desconfinamiento, alertó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante un virus sigue circulando a gran velocidad en regiones como América Latina, donde más casos se registran en la actualidad.

(Mundo epidemia virus salud UE economía, Nota-Central, 750 palabras)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

-- EEUU RACISMO

WASHINGTON:

EEUU conmemora el fin de la esclavitud en medio de tensiones por el racismo

Violencia policial, racismo cotidiano, pasado segregacionista: Estados Unidos conmemora este viernes la abolición de la esclavitud en medio de tensiones y la conciencia de la persistente discriminación que sufre la comunidad negra.

Por Cyril JULIEN con Laurent BANGUET en Tulsa

(EEUU racismo política Juneteenth, Nota Central, 830 palabras)

FOTOS

RICHMOND:

Estatuas de proesclavistas caen con vientos de cambio que soplan en EEUU

Armada con un cepillo, Carolyn McCrea frota agresivamente el mármol gris. Alguien escribió "WLM" -White Lives Matter- en la única estatua de un hombre negro en esta avenida en Richmond, Virginia, y ella intenta borrar la afrenta.

(EEUU historia racismo manifestaciones sociedad, Reportaje, 760 palabras)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

"Juneteenth", el día de la emancipación de los esclavos en EEUU

El jefe del ejército de la Confederación Robert Lee puso fin a la guerra de Secesión en Estados Unidos firmando la rendición el 9 de abril de 1865, pero tuvieron que pasar dos meses para que los esclavos de Galveston, en Texas, fueran informados de que por fin eran hombres libres.

(EEUU historia racismo sociedad esclavitud política, Recuadro, 450 palabras)

TULSA, EEUU:

Trump reaviva en Tulsa el doloroso recuerdo de una masacre racial

Para muchos en Tulsa, escenario en 1921 de una de las peores masacres raciales en Estados Unidos, la elección de la ciudad por el presidente Donald Trump para su primera reunión desde el comienzo de la pandemia reaviva una herida "siempre dolorosa".

(EEUU política historia racismo discriminación elecciones minorías,

VIDEO

OTRAS NOTICIAS DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS POR REGIONES Y TEMAS:

-- EUROPA

BRUSELAS:

La UE se cita en julio para superar diferencias sobre plan de recuperación

Los 27 mandatarios de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes reunirse de nuevo en julio para tratar de superar sus diferencias sobre su multimillonario plan que busca salir de la profunda recesión causada por la pandemia, entre llamados a actuar rápidamente.

Por Toni CERDÀ

(UE cumbre economía presupuesto diplomacia deuda salud virus epidemia, Actualización Enfoque, 750 palabras)

FOTOS, VIDEO

BRUSELAS:

Las batallas sobre el plan de reconstrucción en la UE

Desde el tamaño hasta las condiciones, pasando por los vencimientos, los mandatarios europeos confrontan este viernes su diferentes visiones sobre el plan de la Comisión Europea para sacar al bloque de la crisis del coronavirus.

(UE cumbre economía presupuesto deuda salud virus epidemia, Recuadro, 600 palabras)

ROMA:

Nuevo coronavirus ya estaba en aguas residuales de Italia en diciembre de 2019

El nuevo coronavirus ya estaba presente en las aguas residuales de las ciudades de Milán y Turín, norte de Italia, en diciembre de 2019, dos meses antes de que se registrara oficialmente el primer paciente de covid-19, según las conclusiones de un estudio publicado el viernes.

(Italia virus salud epidemia, Enfoque, Actualización, 500 palabras)

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

Asesor médico de la Casa Blanca dice que no se necesitan más cierres en EEUU

Estados Unidos no requiere más cierres generalizados para controlar la pandemia de covid-19, pese a que el ritmo de contagios diarios se ha mantenido relativamente estable, dijo el jueves el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

Por Issam AHMED

(EEUU virus pandemia salud, Entrevista, 600 palabras)

LIMA:

Indígenas luchan con plantas contra coronavirus en Lima tras huir de la violencia en la selva

Inhalando vapores de plantas medicinales, unos 2.000 indígenas amazónicos afincados en Lima luchan contra una pandemia que ha dejado decenas de enfermos y tres muertos entre ellos, además de privarlos de ingresos.

Por Jesus OLARTE y Carlos MANDUJANO

(Perú epidemia salud virus indígenas, Reportaje, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

-- ASIA

SHENYANG, China:

Monos y horas extras en la carrera por la vacuna en un laboratorio chino

En el laboratorio farmacéutico de Shenyang en China, el personal trabaja hasta los fines de semana, los precios de los monos de laboratorio se han disparado y la presión crece para encontrar lo antes posible una vacuna contra la covid-19.

Por QIAN Ye y Matthew KNIGHT

(China farmacéutica investigación animales virus salud epidemia, Reportaje, 600 palabras)

PEKÍN:

China lanza inspección de alimentos importados tras repunte de covid-19 en Pekín

China anunció el viernes el lanzamiento de una campaña de inspección de alimentos importados, tras el resurgimiento del nuevo coronavirus en Pekín, y después de que expertos hayan observado similitudes con cepas europeas del virus.

(China Europa epidemia virus alimentos salud, Enfoque, 600 palabras)

FOTOS, VIDEO

-- ÁFRICA

KINSHASA:

Curados del coronavirus en Africa luchan contra contra la estigmatización

Influyentes o anónimos, los curados del covid-19 en Africa comienzan luego de su tratamiento otro combate contra la negación de la enfermedad, la estigmatización de los enfermos, la ignorancia y la falta de medios.

Por Bienvenu-Marie BAKUMANYA

(Africa virus salud pandemia enfermedad epidemia, Enfoque, 600 palabras)

VIDEO

NAIROBI:

Inundaciones, coronavirus y ahora plaga de langostas en el este de África

Primero fueron las inundaciones provocadas por las lluvias y la pandemia del nuevo coronavirus y ahora el este de África se prepara para recibir una tercera ola de langostas del desierto que amenaza su seguridad alimentaria.

Por Marion DOUET

(agricultura Somalia Etiopía Kenia epidemia virus salud clima, Enfoque, 500 palabras)

FOTOS, VIDEO

-- ECONOMÍA

PARÍS:

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz aboga por abandonar el PIB

Para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la pandemia del coronavirus puso de manifiesto que la economía mundial funciona sin red de seguridad y abogó por sustituir el PIB por un mejor indicador de la salud económica de un país, en una entrevista con la AFP.

Por Manon BILLING

(economía pobreza pandemia, Entrevista, 600 palabras)

-- SOCIEDAD

SANTIAGO:

Los vinos chilenos apurados por la pandemia prometen calidad

Tras una vendimia difícil e inolvidable debido a las restricciones de movilidad y la decisión de acelerar la cosecha, con viticultores armados de mascarillas y gel con alcohol a la mano, los productores chilenos esperan producir vinos de mejor calidad durante la pandemia.

Por Miguel SANCHEZ

(Chile pandemia vinicultura salud empresas virus, Enfoque, 800 palabras)

FOTOS

PARIS:

El avión verde sobrevivirá a la tempestad del coronavirus

Presionado por la opinión pública desde hace meses por sus emisiones de gases contaminantes, el transporte aéreo tiene ante sí un largo camino hacia el avión ecológicamente correcto en un momento en que las billeteras están vacías debido a la crisis provocada por la pandemia.

Por Sonia WOLF y Mathieu RABECHAULT

(Francia aeroespacial medioambiente epidemia aviación virus salud, Preguntas Respuestas, 600 palabras)

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, Cuba:

Cuba vuelve a las tardes de dominó, aún sin turistas extranjeros

Los amigos se reúnen en torno a la mesa de dominó, los negocios cambian el cartel de la puerta por el de "abierto" y reaparece el transporte público. Con el coronavirus controlado, Cuba comenzó el retorno a la "normalidad", pero aún sin visitantes extranjeros.

Por Moisés AVILA

(salud virus pandemia Cuba epidemia turismo transporte, Reportaje, 750 palabras)

FOTOS, VIDEO

TOKIO:

Paseo por Tokio acompañando a un enamorado de los guantes

El ojo experimentado de Koji Ishii se detiene de golpe ante un guante perdido en una calle de Tokio. Un objeto que rápidamente analizará, pero sin tocarlo ni moverlo, contentándose con fotografiarlo para enriquecer su colección.

Por Miwa SUZUKI

(Japón ocio fotografía pasatiempos, Entrevista, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

PATERNOSTER, Sudáfrica:

En Sudáfrica, hasta el mejor restaurante del mundo sufre por el coronavirus

Sus "estrellas" no le han servido de nada. Coronado el año pasado como el "mejor restaurante del mundo", Die Wolfgat sufre como el resto de las mesas de Sudáfrica los devastadores efectos del coronavirus.

(Sudáfrica restaurante gastronomía virus salud epidemia, Nota, 450 palabras)

FOTOS, VIDEO

LONDRES:

Pandemia, violencia y minorías, el "The Last of Us" regresa a lo grande

En una humanidad diezmada por una pandemia, la heroína del nuevo episodio del videojuego "The Last of Us" lucha por sobrevivir en un entorno apocalíptico muy actual con su protagonista, Ellie, lesbiana, y sus compañeros de lucha procedentes de minorías.

Por Jitendra JOSHI

(GB pandemia cine género videojuegos minorías medios, Presentación, 500 palabras)

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

La reelección de Trump se complica tras decisiones de jueces nombrados por él

A cuatro meses y medio de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el argumento estrella de la campaña de Donald Trump de que los tribunales estaban anclados en posiciones conservadoras renquea complicando sus expectativas.

Por Charlotte Plantive

(EEUU política justicia elecciones, Enfoque, 700 palabras)

GINEBRA:

Una resolución de la ONU condena el racismo pero sin citar a Estados Unidos

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el viernes por unanimidad y tras un debate histórico una resolución condenando el racismo sistemático y la violencia policial pero sin citar específicamente a Estados Unidos.

(EEUU ONU racismo política DDHH, Nota Central, 600 palabras)

VIDEO, FOTOS

-- EUROPA

BELGRADO:

Los serbios, convocados a las urnas entre boicot y coronavirus

Los serbios están convocados este domingo a las urnas en unas elecciones legislativas empañadas por el boicot de parte de la oposición, lo que augura una nueva victoria del partido en el poder, y el nuevo coronavirus.

Por Jovan MATIC

(Serbia elecciones política salud virus epidemia, Presentación, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

SABAC, Serbia:

En el oeste de Serbia, la oposición resiste en un pueblo con uñas y dientes

Al oeste de Belgrado, la pequeña localidad de Sabac no se distingue mucho de cualquier otro pueblo serbio, con sus calles llenas de cafeterías. Pero su alcalde es un opositor al gobierno, algo muy inusual en este país de los Balcanes.

Por Sally MAIRS y Katarina SUBASIC

(Serbia política oposición elecciones, Enfoque, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO

-- ORIENTE MEDIO

VIENA:

La OIEA adopta resolución crítica con Irán por cuestión nuclear

Las potencias europeas se pusieron firmes con Irán e hicieron adoptar por la OIEA una resolución que llama al orden al país por rechazar la inspección de dos instalaciones sospechosas, en un nuevo litigio en torno al programa nuclear iraní.

Por Jastinder KHERA

(Irán UE EEUU diplomacia China Rusia nuclear, Nota Central, 500 palabras)

FOTOS

-- OCEANÍA

SÍDNEY:

Australia dice ser víctima de un gran ciberataque de un "actor estatal"

Australia afirmó el viernes ser víctima de un importante ciberataque de un "actor estatal" contra los sistemas informáticos del gobierno, varias administraciones y empresas, y que según la prensa podría ser obra de China.

(Australia diplomacia seguridad política piratería informática internet, Nota Central, 600 palabras)

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES:

Argentina y sus acreedores ante vencimiento de plazo para un acuerdo

A contrarreloj y bajo un clima de alta tensión, Argentina volverá a prolongar este viernes las negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo que le permita reestructurar unos 66.000 millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera.

Por María LORENTE

(Argentina deuda, Nota-Central, 600 palabras)

WASHINGTON:

Sin acuerdo con acreedores, Argentina hace apuesta "arriesgada", según expertos El plazo para un acuerdo de reestructuración de deuda entre Argentina y sus acreedores vence este viernes y aunque puede extenderse nuevamente, las tratativas se tensaron y los expertos advierten que la perspectiva de un litigio es una apuesta "arriesgada" para el país.

Por Ariela NAVARRO

(Argentina EEUU deuda economía, Enfoque, 600 palabras)

-- SOCIEDAD

BARCELONA, España

Fallece Carlos Ruiz Zafón, autor de la exitosa novela "La sombra del viento"

El escritor Carlos Ruiz Zafón falleció a los 55 años de edad como uno de los autores españoles más reconocidos gracias, especialmente, a "La sombra del viento", una novela de misterio que se convirtió en sensación literaria internacional.

Por Daniel BOSQUE

(España literatura deceso, Nota-Central, 600 palabras)

FOTOS ARCHIVO

JISR AL-ZARQA, Israel:

El surf para dar vida a un pueblo de pescadores: la apuesta de una arabe-israelí

Con sus pies descalzos en una playa israelí, Hamama Jarban, ataviada con su combinación de surf y gorra, sopla con fuerza su silbato y observa a sus alumnos correr hacia el agua con sus coloridas tablas de surf.

(Surf Israel Sociedad Palestinos Minorías Mujeres Deporte, Viderorrelato, 450 palabras)

NUEVA YORK:

Bob Dylan lanza su primer álbum original en casi una década

El legendario cantante folk estadounidense Bob Dylan lanzó este viernes su primer álbum con canciones originales en ocho años, "Rough and Rowdy Ways".

(música gente BobDylan EEUU entretenimiento, Nota, Actualización, 570 palabras)

FOTOS ARCHIVO

