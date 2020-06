PRINCIPAL NOTICIA

VIRUS SALUD: Más contagios y férreos controles en Pekín, mientras el coronavirus avanza en Brasil

-- VIRUS SALUD

PEKÍN:

Más contagios y férreos controles en Pekín, mientras el coronavirus avanza en Brasil

Ante el aumento de contagios, las autoridades de Pekín decidieron mantener sus restricciones en la capital china aunque afirman que la situación está bajo control, lo que no parece ser el caso de otras regiones y países como Brasil, donde ya hay más de 47.500 fallecidos.

Por Jing Xuan Teng, con José Vicente BERNABEU en París y las oficinas de la AFP en el mundo

(Mundo epidemia virus salud economía, Nota Central, Actualización, 900 palabras - 03H30 GMT)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

PARÍS:

El plástico de un solo uso recobra fuerza a raíz del covid

Máscaras para cubrir el rostro o cubículos de plástico para restaurantes. El plástico de un solo uso, al que el mundo había declarado la guerra, recobra fuerza a raíz del coronavirus, para desgracia de los ecologistas.

Por Catherine HOURS y Simon BOEHM

(medioambiente plásticos epidemia, Recuadro, 600 palabras - Ya transmitido)

PARÍS:

Los tratamientos y vacunas a examen contra la covid-19

Contra la covid-19, la ciencia se moviliza con decenas de medicamentos bajo ensayo y un centenar de proyectos de vacunas programados, aunque todavía se está a la espera del gran hallazgo que cambie el rumbo de esta enfermedad.

Por Paul RICARD, Olivier THIBAULT

(medicina epidemia vacunas virus salud investigación, Recuadro, 800 palabras - Ya transmitido)

OTRAS NOTICIAS DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS POR REGIONES Y TEMAS:

-- AMÉRICA

SANTIAGO:

Chile endurece penas por no respetar cuarentena para detener contagios imparables

Chile endureció las sanciones para quienes no respeten la cuarentena -con penas de hasta cinco años de cárcel-, en un intento desesperado por contener el avance de los contagios de coronavirus, que este jueves superaron los 225.000 mientras se acerca a los 4.000 muertos.

(Chile pandemia epidemia salud virus, Nota, 655 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

BOGOTÁ:

FARC vuelca su experiencia de guerra contra la pandemia en Colombia

Selva adentro no solo había militares asediándolos, también enfermedades tropicales letales como bombas. Y miles de guerrilleros colombianos consiguieron sobrevivir aferrados a una disciplina y solidaridad de guerra.

Por Héctor VELASCO

(Colombia epidemia salud virus conflicto, Enfoque, 800 palabras – Ya transmitida)

FOTOS

BOGOTÁ:

Cocaleros en Colombia siguen sembrando y recogiendo pese a parálisis global

Los campesinos cocaleros en Colombia no han frenado el cultivo de la materia prima de la cocaína por efecto de la pandemia, que paralizó la actividad global, según Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc).

Por Rodrigo ALMONACID

(Colombia narcotráfico pandemia salud epidemia, Entrevista, 615 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

MÉXICO:

La estela de pobreza que deja la pandemia en México

Edith viaja diariamente una hora por un plato de comida gratis; Alejandro se ruboriza en la fila donde le regalarán un emparedado; Alejandra ahora es más pobre. Son los rostros de la penuria que deja la pandemia en México.

Por Natalia CANO

(México pandemia salud virus pobreza economía, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

MIAMI, EEUU:

Con números récord de coronavirus, Florida dispuesta a asumir el riesgo

Los casos de coronavirus aumentan a niveles récord en Florida, mientras multitudes de turistas disfrutan de playas y hoteles con vagas reminiscencias de lo que fue el confinamiento, muchos sin máscaras y con la distancia social en el recuerdo.

Por Leila MACOR

(EEUU turismo salud epidemia pandemia economía, Enfoque, Actualización, 780 palabras – Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ASIA

BANGKOK:

Los residuos plásticos explotan con la pandemia en Tailandia

El auge de las entregas de comidas a domicilio que trajo la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho explotar los residuos plásticos en Tailandia, uno de los mayores contaminadores de los océanos del mundo, y que actualmente tiene sus canales desbordados de empaques y vertederos inundados de bolsas.

Por Sophie DEVILLER y Pitcha DANGPRASITH en Chiang Ma

Tailandia epidemia virus medioambiente industrias turismo salud, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

ISLAMABAD:

En Asia del Sur, el sistema sanitario flaquea ante aumento de contagios

En Asia del Sur los sistemas sanitarios flaquean con la explosión de infectados por el nuevo coronavirus tras meses de propagación baja, aunque la mortalidad sigue siendo inferior a otras zonas golpeadas como Europa, Estados Unidos o Brasil.

Por Joris FIORITI en Islamabad, con las oficinas de Nueva Delhi, Kabul y Daca

(Asia Pakistán Bangladés, Afganistán India virus salud epidemia, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO ARCHIVO

-- EUROPA

PEFKOCHORI, Grecia:

En los Balcanes los hoteleros luchan por sobrevivir

Con los ojos fijos en el televisor, viendo los gigantescos congestionamientos viales en la frontera greco-búlgara, Yiannis Laspas, propietario de un hotel en el norte de Grecia, cuenta las reservas anuladas para la temporada turística que se inicia después de tres meses de confinamiento.

Por KYRIAKOULIS, con Briseida MEMA en Tirana

(Grecia Albania Balcanes virus salud pandemia turismo, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO, FOTOS

-- ORIENTE MEDIO

JERUSALÉN:

Israel se prepara a una ola migratoria judía "poscorona"

El francés Dan Bocobza barajaba la posibilidad de hacer su "aliá" o migración a Israel, pero la pandemia de covid-19 ha acabado de convencerlo y ha depositado su solicitud para instalarse en Israel, donde las autoridades prevén una importante ola de llegadas de judíos "poscorona".

Por Michael BLUM

(Israel EEUU Francia virus salud epidemia inmigración, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

DUBÁI:

Dubái terminará trabajos de la Exposición universal en el plazo previsto

Pese a que la pandemia del nuevo coronavirus obligó a posponer un año la Expo 2020 Dubái, batallones de obreros con mascarilla trabajan frenéticamente para terminar las infraestructuras en los plazos inicialmente previstos.

Por Mohamad Ali HARISSI

(Emiratos salud virus epidemia expo construcción, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

-- ÁFRICA

LAGOS:

Los médicos africanos, bajo presión frente al coronavirus

Entre el aumento de las infecciones, los escasos equipos de protección y el estrés, el personal sanitario que combate la pandemia del nuevo coronavirus en África trabaja bajo una fuerte presión.

Por Joel Olatunde AGOI con Susan NJANJI en Johannesburgo

(África salud virus epidemia medicos pandemia, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

-- ECONOMÍA

SAO PAULO:

En Sao Paulo, los comercios cierran definitivamente por el coronavirus

Sao Paulo está reanudando su actividad económica, pero en algunas calles de la metrópoli más grande de Brasil la sucesión de cortinas de hierro bajadas da cuenta del impacto del coronavirus: los comerciantes han cerrado definitivamente.

Por Florence GOISNARD

(economía salud epidemia virus Brasil, Reportaje, 620 palabras – Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

RIO DE JANEIRO:

En Brasil, solo la agricultura mantiene la cabeza fuera del agua

La agricultura es el único sector que resistió al impacto de la pandemia de coronavirus en Brasil y debería atenuar una recesión récord este año, gracias a la soja y la ganadería impulsadas por las exportaciones.

Por Morgann JEZEQUEL

(Brasil epidemia agricultura virus salud alimentación, Enfoque, 690 palabras – Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO

WASHINGTON:

El empleo sigue lastrado en EEUU a pesar de reapertura de negocios

La recuperación del mercado laboral parece más lenta de lo esperado en Estados Unidos a pesar de que las actividades retoman poco a poco en medio de la pandemia de coronavirus, y el número de personas en busca de subsidios por desempleo sigue siendo elevado.

(EEUU empleo, Nota, 450 palabras - Ya transmitida)

BRUSELAS:

La UE, ante el rompecabezas de cómo devolver el préstamo por su reconstrucción

Para sacar a las economías europeas de la recesión, la Comisión Europea propone financiar en los mercados su plan de reconstrucción de 750.000 millones de euros (unos 844.000 millones de dólares), pero ¿cómo reembolsarlo?

Por Marine LAOUCHEZ

(UE economía política deuda pandemia virus salud, Preguntas-Respuestas, 600 palabras - Ya transmitidas)

MADRID:

España destinará más de 4.200 millones de euros para impulsar el turismo

El gobierno español presentó este jueves un plan de 4.262 millones de euros (unos 4.800 millones de dólares) para relanzar su importante sector turístico, muy dañado por la pandemia del coronavirus, y promocionar el país como destino seguro tanto nacional como internacionalmente.

(España turismo salud pandemia virus, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

VIDEO

-- SOCIEDAD

MADRID:

Tablaos flamencos claman por ayuda tras cierre de icónico local madrileño

Tras 32 años de cante y baile flamenco, el icónico local madrileño Casa Patas cerró definitivamente víctima de la pandemia, toda una "bofetada" para el sector de los tablaos en España, que pide ayuda al gobierno ante el "peligro de extinción".

Por Diego URDANETA

(España salud epidemia virus cultura música tradición flamenco, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

RIO DE JANEIRO:

Detención de exasesor de hijo de Bolsonaro caldea la crisis en Brasil

La detención de un exasesor del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, estrechó este jueves el cerco en torno al mandatario ultraderechista, que acumula reveses judiciales en una situación de inestabilidad política agravada por la crisis económica y la pandemia de coronavirus.

Por Eugenia LOGIURATTO y JORGE SVARTZMAN

(Brasil política corrupción justicia, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

WASHINGTON

Trump bajo el fuego de varios frentes a cinco meses de las elección presidencial

A menos de cinco meses de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta crisis en varios frentes y se ubica por debajo de su rival demócrata en los sondeos, mientras su figura es severamente cuestionada por un libro y acumula derrotas en la justicia.

Por Sebastian Smith

(EEUU libros corte diplomacia política Trump, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

Las tensiones entre EEUU y China se mantienen pese a encuentro diplomático en Hawái

Washington presionó el miércoles a China sobre su trato a la minoría musulmana uigur y a Hong Kong, coincidiendo con un encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y un alto funcionario de Pekín en Hawái para atenuar las crecientes tensiones bilaterales.

Por Shaun TANDON

(EEUU China diplomacia salud pandemia, Nota Central, Actualización, 880 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON

Corte Suprema de EEUU se pronuncia contra Trump y ampara a jóvenes migrantes "dreamers"

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este jueves la decisión del presidente republicano Donald Trump de terminar la protección para los "dreamers", un grupo de 700.000 jóvenes llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

Por Ariela Navarro

(EEUU política migración inmigrantes corte justicia, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

EEUU ofrece hasta USD 10 millones por datos sobre exjefes de FARC Santrich y Márquez

Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre dos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jesús Santrich e Iván Márquez, prófugos de la justicia, dijo el jueves el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Por Alina DIESTE

(EEUU Colombia diplomacia narcotráfico recompensa Venezuela, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

EEUU sanciona a personas y empresas en México por vínculos con Venezuela

Estados Unidos sancionó el jueves a personas y empresas en México, a las que acusó de buscar evadir las sanciones de Washington para propiciar el fin del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, una medida que Caracas rechazó y prometió llevar ante organismos internacionales.

Por Alina DIESTE

(EEUU diplomacia sanción México Venezuela política, Nota, 676 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

Los cinco momentos clave del libro de John Bolton que tanto teme Donald Trump

En su libro "The Room Where It Happened", a publicarse el martes, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, retrata a un presidente mal aconsejado, fascinado por los autócratas y obsesionado con su reelección, incluso a riesgo de poner en peligro a Estados Unidos.

Por Francesco FONTEMAGGI

(EEUU política diplomacia elecciones libros, 574 palabras, Recuadro - Ya transmitido)

BOGOTÁ:

Congreso de Colombia aprueba prisión perpetua para violadores y asesinos de niños

El Congreso de Colombia aprobó este jueves una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años.

(Colombia niños agresión justicia, Nota, 450 palabras – Ya transmitida)

-- EUROPA

GINEBRA:

Debate histórico en la ONU sobre el racismo y la violencia policial

Los miembros de la ONU negociaban el jueves una histórica resolución de condena de las prácticas policiales en Estados Unidos y en el resto del mundo, un día después de que el hermano de George Floyd pidiera ayuda a la institución para "obtener justicia".

Por Agnès PEDRERO

(ONU racismo EEUU manifestaciones derechos, Nota Central, Actualización, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

BERLÍN:

Sirios presentan en Alemania denuncia por abusos sexuales en cárceles de su país

Siete sirios y sirias, víctimas o testigos de violaciones y abusos sexuales en los centros de detención del régimen de Bashar al Asad, presentaron una denuncia ante la justicia alemana, informó el jueves la ONG alemana ECCHR.

(Alemania investigación Siria abusos prisiones justicia, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

-- ASIA

HONG KONG:

China da un nuevo paso en la polémica ley de seguridad en Hong Kong

Pese a la oposición del G7, China franqueó el jueves una nueva etapa hacia la adopción de un controvertido proyecto de ley de seguridad nacional en Hong Kong, cuando el principal órgano legislativo chino empezó a examinar el texto.

Por Ludovic EHRET con Xinqi SU en Hong Kong

(HongKong China seguridad política legislación G7, Nota Central, 500 palabras - Ya transmitida)

HONG KONG:

Jimmy Lai, patrón de la prensa "rebelde" hongkonesa, no se arrepiente de nada

El patrón de la prensa hongkonesa, Jimmy Lai, sabe que corre el riesgo de ir a la cárcel por su apoyo al movimiento pro-democrático, pero no se arrepiente de nada.

(HongKong China manifestaciones política medios, Entrevista, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES

Acreedores endurecen posiciones y se aleja acuerdo esta semana con Argentina

Argentina y sus acreedores endurecieron sus posturas y alejaron la posibilidad de un acuerdo esta semana para reestructurar unos 66.000 millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera.

Por María LORENTE

(Argentina deuda, Nota-Central, Actualización, 780 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

Impasse en negociaciones sobre impuestos a los gigantes de internet

Las negociaciones internacionales sobre los impuestos a los gigantes de internet, manzana de la discordia recurrente entre Washington y la Unión Europea, se encuentran en un 'impasse' después de la "pausa" anunciada por Estados Unidos, lo que podría, según la OCDE, derivar en una guerra comercial.

Por Antonio RODRIGUEZ

(Francia EEUU impuestos internet, Nota Central, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

BAGDAD:

Indignación en Irak por los recortes en sueldos y pensiones

La indignación popular obligó al nuevo gobierno iraquí a anular un recorte de pensiones y sueldos, primera medida de un plan de austeridad tendiente a reducir el déficit del estado.

Por Ammar KARIM

(Irak economía sociedad política pobreza, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

-- SOCIEDAD

CREMONA, Italia:

La patria de Stradivarius en Italia, capital de los lutieres del mundo

La ciudad italiana de Cremona, patria de Stradivarius, se ha convertido en un laboratorio de lutieres del mundo entero que trabajan siguiendo la tradición de los grandes maestros e intentan resistir en un mercado reducido y marcado por la competencia que ejerce China.

Por Céline CORNU

(cultura comercio música Italia China, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

MADRID:

La escritora canadiense Anne Carson, premio Princesa de Asturias de las Letras

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves en España con el premio Princesa de Asturias de las Letras, por estar entre "los escritores más destacados del presente", anunció el jurado.

Por Álvaro VILLALOBOS

(España Canadá premio literatura, Nota Central, 500 palabras - 12H00 GMT)

SHANGHÁI, China:

Las aplicaciones de mensajería, una trampa para el matrimonio tradicional en China

Cuando el hombre con el que se casó hace diez años empezó a volver tarde a casa, mucho después de medianoche, a "Echo" le costó entenderlo. Hasta que registró el celular de su marido, un empresario de Shanghái.

Por Jessica YANG y Dan MARTIN

(China divorcio sociedad matrimonio, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

bl/zm/rsr/yow/mls