Poesía animada con la participación de Jane Goodall para un mundo más verde

EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA/ VALLE/Archivo

Madrid, 19 jun (EFE).- El autor inglés Tom Rivett-Carnac publica de manera gratuita el libro ilustrado 'Lo que sucedió cuando todos nos detuvimos' y un poema audiovisual al que la primatóloga Jane Goodall presta su voz con el objetivo de promover una recuperación más verde tras la alarma sanitaria del coronavirus.

Rivett-Carnac, quien ha dedicado sus últimos veinte años a trabajar en temas relacionados con el cambio climático, ha escrito este libro para que los adultos puedan "compartir con los niños un mensaje positivo y de esperanza" a medida que se sale del confinamiento, señala en un comunicado el colectivo conservacionista Extinction Rebellion (XR).

'Lo que sucedió cuando todos nos detuvimos' surgió ante la reiteración de las peticiones de consejo dirigidas a Rivett-Carnac sobre cómo hablar con los niños acerca de la crisis climática.

Así, el autor decidió usar la cuarentena ocasionada por la Covid-19 como "una oportunidad para escribir una historia para padres e hijos sobre lo que viene a continuación para el planeta", explican desde XR.

"En este momento de inmensa incertidumbre, tenemos la ocasión de hablar con nuestros niños sobre cómo salir de la pandemia para reconstruir un mundo mejor y para pintar un futuro que no esté sumido en inundaciones, incendios y pandemias, como será inevitable si no abordamos la gran e inminente emergencia climática", sostiene el escritor.

Las ilustraciones de su hermana, Bee Rivett-Carnac, evocan una naturaleza rica y renovada tras el confinamiento de la ciudadanía y acompañan la narración para lograr que resulte más sencillo "abordar estos temas, que parecen tan abstractos y alarmantes" con la población infantil, afirma el autor.

"Todo se inicia como un susurro. Una palabra colgada en el aire. No puede ser escuchada del todo aunque sabes que está ahí" son los primeros versos del poema en formato audiovisual al que la reconocida primatóloga y mensajera de paz de las Naciones Unidas, Jane Goodall, presta su voz.

El poema que precede a la descarga gratuita del libro es "una maravillosa historia que ayuda a los padres y a sus niños a superar la desconexión entre nuestros cerebros inteligentes y nuestros amorosos y compasivos corazones", mantiene Goodall.

"Debemos encontrar una forma de vivir en armonía con la naturaleza para que podamos prosperar" ha añadido la primatóloga, quien ha deseado que el libro "inspire a personas de todas las edades a desempeñar su papel en la cura del daño que hemos infligido para que juntos podamos crear un nuevo futuro". EFE

nmi/al/ma