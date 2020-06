Pelé asegura que México es un país que no puede olvidar, por el cariño

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, posa durante una entrevista con Efe. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

México, 19 jun (EFE).- El brasileño Edson Arantes Do Nascimento, 'Pelé', aseguró este viernes que de todos los lugares que recorrió en su carrera, México es un sitio que no puede olvidar por el cariño que le brindaron en el Mundial de 1970.

Dos días antes del aniversario 50 de la final en la que Brasil goleó 4-1 a Italia para ganar el título con el que Pelé se convirtió en el único futbolista tres veces campeón del mundo, el jugador retirado agradeció a los mexicanos en un vídeo divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

"De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: 'solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna', pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México", señaló.

Con cuatro goles en el campeonato y liderazgo en la cancha, Pelé encabezó al equipo de Brasil que ganó el grupo tres del Mundial, con sede en Guadalajara, en el que derrotó 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 2-0 a Rumanía.

Después la verde amarella superó por 4-2 a Perú en cuartos de finales, por 3-1 a Uruguay, en semifinales y por la goleada 4-1 a Italia en la final jugada en el estadio Azteca, donde el mítico Pelé se retiró de los Mundiales.

"El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al fútbol, éramos bien recibidos", agregó.

Considerado uno de los tres mejores jugadores de la historia, Pelé celebró que para coronar la felicidad del Mundial, Brasil ganó la Copa, lo cual convirtió la experiencia en una de las mejores de su vida.

"Después con el premio que Dios nos dio, de ser campeones del mundo en México. A la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron", reiteró el goleador de 79 años.

Antes de ganar en México con un equipo con figuras como Rivelino y Jairzhino, Pelé formó parte del equipo de Brasil campeón mundial en Suecia 1958, con 17 años, y Chile 1962, una proeza que no ha logrado ningún jugador.