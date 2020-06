Pekín suma 25 nuevos casos de COVID-19, cuatro más que en el día anterior

Gente cubierta con mascarillas camina por las calles entre bicicletas y scooters, en Pekín. Las autoridades sanitarias chinas han confirmado otros 25 nuevos casos de COVID-19. EFE/EPA/PILIPEY ROMANA

Pekín, 19 jun (EFE).- La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 32 nuevos casos de COVID-19 detectados el jueves, 4 de ellos procedentes del exterior y 28 a nivel local, de los cuales 25 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital.

Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 183 casos confirmados.

La ciudad ha puesto en marcha medidas extraordinarias, y está haciendo pruebas del virus a los empleados de todos sus restaurantes, universidades y mercados.

No obstante, el jefe de epidemiología del Centro chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Wu Zunyou, afirmó ayer que el brote "está controlado" gracias a las medidas adoptadas para contenerlo y que "la curva se irá aplanando poco a poco".

Según el epidemiólogo, este tipo de brotes eran "de esperar" y "podrían haber aparecido en cualquier parte", pero afortunadamente "Pekín actuó rápido para minimizarlo todo lo posible".

La subsecretaria general del Gobierno municipal, Chen Bei, anunció el martes que la ciudad pasaba del tercer al segundo nivel de emergencia, con lo que, entre otras medidas, las comunidades de vecinos vuelven a comprobar la identidad y el estado de salud de los residentes y a tomarles la temperatura.

Este confinamiento parcial implica la suspensión de vuelos interprovinciales y de todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior, y se aconseja a los residentes que trabajen desde casa, mientras que las comunidades en áreas de riesgo "alto" quedan selladas y no se permite que nadie salga de ellas.

CASI 6.000 PERSONAS EN OBSERVACIÓN

Además de los 25 casos detectados en la capital, China registró otros tres contagios a nivel local: dos en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín, y el otro en la de Liaoning (noreste).

Por otra parte, de los 4 casos "importados", 3 se detectaron en la provincia meridional de Cantón y el otro en la provincia occidental de Gansu.

La comisión nacional sanitaria china no informó de ninguna nueva muerte en todo el país y señaló que se añadieron cuatro casos graves y que han sido dados de alta 4 pacientes.

Según la comisión, 227 contactos cercanos fueron liberados de observación médica en las últimas 24 horas, pero aún hay 5.856 personas en esta situación.

Además, se registraron 2 nuevos casos "sospechosos" de haber contraído el patógeno, sumando 7 en total.

El total de casos confirmados que permanecen ahora activos en China es de 293, trece de ellos en estado grave, de entre los 83.325 contagios contabilizados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4.634 muertes.

Respecto a los casos asintomáticos, que China no contabiliza como casos confirmados, se registraron 5 nuevos contagios, 2 de ellos en Pekín, según la comisión sanitaria municipal.

Todavía permanecen 110 casos de este tipo bajo observación médica en China, 60 de ellos procedentes del exterior.

En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado hasta el momento 1.124 contagios que produjeron cuatro fallecimientos, mientras que en Taiwán se han contabilizado 446 casos que han causado siete muertes.