OCDE: Los problemas de Latinoamérica son mucho mas obvios con el COVID-19

En la imagen, Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). EFE/Alessandro Della Valle/Archivo

Miami, 18 jun (EFE).- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, afirmó este jueves que los problemas de América Latina son "mucho más obvios y urgentes" con el COVID-19 y, en ese contexto la desigualdad de la región no ayuda y puede ser políticamente "explosiva".

El mexicano Gurría participó este jueves en la conversación inaugural de la nueva serie virtual Liderazgo y transformación en tiempos de crisis del Council of The Americas (COA), junto con la presidenta y directora ejecutiva de esa entidad, Susan Segal,

El jefe de la OCDE dijo que el problema con la economía de América Latina es que la región estaba saliendo de un "mal" 2019 cuando la pandemia llegó.

"No es que los problemas han cambiado, es que los problemas se han vuelto mucho más obvios, mucho más evidentes, mucho más urgentes incluso, diría, emergentes, porque nunca hemos tenido una situación en la que la gente no ha podido salir a trabajar. Nunca hemos tenido una situación en la que las personas han tenido que elegir entre el virus y el hambre", subrayó.

A juicio de Gurría, el peligro radica en que "el malestar económico causa malestar social" y, éste, por último "pone en riesgo la democracia".

"La gente está enojada. No están felices con el status quo. Las tensiones comerciales causan incertidumbre. La incertidumbre es el enemigo de la inversión. La inversión es la semilla del crecimiento de mañana", subrayó.

"Particularmente en América Latina, la desigualdad de ingresos alimenta el malestar, dijo Gurría.

"América Latina no es la región más pobre del mundo (...) pero es la más desigual", aseveró.

"En todo caso, lo que estamos viendo es una ampliación de este abismo que existe, que es éticamente y moralmente incorrecto. Es económicamente disfuncional y políticamente explosivo y muy peligroso".

Como un anterior premiado de los BRAVO Business Awards (Premio Lifetime Achievement Award 2017) de COA, Gurría habló sobre la importancia del liderazgo en tiempos de crisis. "No podemos desear un mundo mejor después de COVID, vamos a tener que construirlo".

Cuando se le preguntó si podía dar un consejo, dijo que la cooperación y las "medidas de refuerzo mutuo y el intercambio de experiencias" son clave.

Gurría está al frente de la Secretaría General en la OCDE desde el año 2006 y antes fue secretario de Relaciones Exteriores y de Finanzas y Crédito Público en México en los años 90.