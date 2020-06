Miles de neoyorquinos se unen a protestas del "Juneteenth" contra del racismo

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 19 jun (EFE).- Miles de personas salieron este viernes a las calles de Nueva York para unirse a la celebración del "Juneteenth" que conmemora la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en una marcha donde la mayoría de los participantes vestían de negro y repetían los lemas que se han escuchado a lo ancho del país en solidaridad con la comunidad negra y en contra del racismo policial.

"Estoy aquí porque todas las vidas de los negros importan, intentamos conseguir un poco de justicia e igualdad para los negros. Estamos para apoyar a nuestro hermanos y hermanas y todos los que han venido hoy a aquí para luchar, para que se consiga justicia para la gente negra", asegura Michael frente al ayuntamiento de Nueva York,de donde partió una de las protestas convocadas hoy.

Michael acudió a la marcha vestido con una camiseta negra en la que se podía leer "No puedo respirar", las últimas palabras que pronunció George Floyd antes de morir como consecuencia de la presión que un policía le ejerció durante casi nueve minutos con su pierna en el cuello, en Mineápolis, y cuyo fallecimiento fue el detonante de las protestas que se han desarrollado por todo el país.

Asegura que ha participado en protestas en todos los barrios de la ciudad. "Desearía que no tuviéramos que participar en esto nunca más, pero estoy aquí pensando en el largo plazo, en todo el tiempo que sea necesario", agregó tras ser preguntado por la posibilidad de que la festividad del Juneteenth se convierta en una cita anual para exigir los derechos de la comunidad afroamericana.

A la protesta de Manhattan, en la que participaron cerca de dos mil personas se unió otra mucho más multitudinaria que arrancó en el barrio de Brooklyn y que atravesó el río Este al grito de "La vida de los negros importa" y "Hay que retirar fondos a la policía".

Jessica, una educadora de Manhattan, pero que trabaja en Brooklyn, dice que la mayoría de sus alumnos son "negros y morenos" y que ha salido a la calle para "luchar por la justicia social y para crear conciencia".

"Pero también estoy aquí por mis niños y con la esperanza de crear un mundo mejor para ellos. Hemos pasado 400 años de opresión hacia las personas negras y morenas en Estados Unidos y la cuestión es que el sistema en nuestro país es el que sigue perpetuando esta opresión y esto tiene que cambiar", dice Jessica, que también viste una camiseta negra y porta un cartel con una cita del activista por los derechos de la comunidad negra Malcom X.

Muchos de los participantes, casi todos con mascarillas, marchaban también con la bandera tricolor panafricana -verde, negro y rojo- que han adoptado numerosos participantes y cientos de lemas reivindicativos pidiendo justicia e igualdad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró este año el día del Juneteenth como festivo oficial a partir del próximo año.

Alejandra Duque Cifuentes, directora ejecutiva de "Dance NYC", una de las asociaciones que participó en la organización de las protestas de hoy, recuerda que el "Juneteenth" conmemora la libertad de los esclavos en Texas" en 1865.

"Nos unimos no solo para apoyar que las personas negras en este país tengan una vida plena y de libertad y que tengan acceso a sus derechos humanos, sino también para apoyar a la cantidad de personas de color, inmigrantes, personas discapacitadas en este país que aún no tienen acceso a los mismo derechos y las mismas libertades" agregó Duques, cuya organización ha hecho un esfuerzo para permitir que personas discapacitadas puedan participar en la protesta.