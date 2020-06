Merkel se prepara para riesgos electorales de campaña Trump

Donald Trump saluda a Angela Merkel, izquierda, durante conferencia de prensa en Washington, D.C. en 2018.

(Bloomberg) -- Entre la pandemia global, el colapso económico más profundo desde la Segunda Guerra Mundial y el brexit, la canciller alemana, Angela Merkel, ha tenido un 2020 difícil.

Y se está preparando para una situación que puede empeorar mucho.

A medida que la situación política del presidente Donald Trump se vuelve cada vez más impredecible previo a las elecciones estadounidenses de noviembre, Merkel se prepara para enfrentar más desafíos de su contraparte estadounidense, según funcionarios familiarizados con su ola de pensamiento.

Este mes, Trump, sin previo aviso, anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Alemania, marginó a la canciller de negociaciones entre Serbia y Kosovo, y suspendió los esfuerzos de resolución de una disputa sobre gravámenes a gigantes de internet. Amenazó nuevamente con imponer aranceles a automóviles europeos, un ataque más bien directo para Alemania.

Ahora que EE.UU. hace frente a protestas masivas por la violencia policial, tiene más de 100.000 fallecimientos por covid-19 y las cifras de encuestas sobre el presidente no son sólidas, funcionarios en Berlín temen que eso pueda ser solo el comienzo de un problema para Alemania. Merkel incluso citó las elecciones estadounidenses como un factor de riesgo para la UE en una videoconferencia con sus colegas líderes el viernes, según un funcionario.

Los alemanes temen que mientras Trump intenta revivir su campaña, pueda atraer a su base con provocativas acciones políticas que les causen problemas masivos, dijo otro funcionario, pidiendo no ser identificado porque las discusiones son privadas. Los puntos críticos potenciales incluyen aumentar drásticamente las barreras comerciales o los esfuerzos por interrumpir la alianza de seguridad occidental. La ambivalencia de Trump sobre la OTAN ha sido una fuente de preocupación desde hace mucho tiempo para los líderes europeos.

Ahora que los lazos entre EE.UU. y Alemania están deteriorándose, Trump también comenzó a amenazar nuevamente con imponer aranceles sobre las exportaciones de autos alemanes. Es posible que Merkel haya desencadenado la más reciente provocación cuando redujo el esfuerzo de Trump por organizar una reunión del Grupo de los Siete en Camp David este mes diciendo que no asistiría.

Escalada comercial

El aumento de las tensiones comerciales podría ser la amenaza más inmediata para Berlín, y uno de los funcionarios dijo que era posible que Washington usara esto como tema de campaña. A principios de este mes, Trump planteó la posibilidad de apuntar al sector automotriz de Alemania para obligar a la UE a reducir sus impuestos sobre las exportaciones de langosta estadounidense.

“La Unión Europea ha estafado tanto a este país que es increíble, y es tan fácil de resolver”, dijo Trump a representantes de la industria pesquera en Maine que se quejaron de las barreras comerciales europeas. “Si no cambian, aplicaremos un arancel a sus autos hasta que cambien. Y cambiarán de inmediato”.

Los aranceles serían un desastre financiero para la industria automotriz de Alemania y podría afectar las ventas de vehículos valoradas en 23.000 millones de euros (US$28.000 millones), según estimaciones de Bloomberg Intelligence. De acuerdo con la Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque, un arancel estadounidense de 25% sobre los automóviles extranjeros agregaría 10.000 euros al precio de etiqueta de los vehículos europeos importados al país.

La UE ha indicado que si Washington sigue adelante con la amenaza, impondría aranceles a 35.000 millones de euros de las importaciones estadounidenses, una escalada que probablemente se convertiría en una guerra comercial general.

El impacto de la guerra comercial entre EE.UU. y la UE probablemente empeoraría las consecuencias del conflicto de Trump con China el año pasado.

