Madrid y Valencia buscan distancia; Andorra y Gran Canaria, ser alternativa

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, da indicaciones a sus jugadores durante el segundo partido de la segunda jornada de la fase final de la Liga ACB quedisputó ante el Herbalife Gran Canaria en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valéncia. EFE/Manuel Bruque

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Real Madrid y Valencia buscarán una segunda victoria que les dé distancia con respecto al resto de equipos, mientras que MoraBank Andorra y Herbalife Gran Canaria tienen el mismo objetivo, ser alternativa de cara a las semifinales.

San Pablo Burgos, tras vencer al Casademont Zaragoza, llega con la moral crecida para enfrentarse a un Real Madrid que apabulló en el primer cuarto al Granca, pero que no pudo mantener el ritmo.

Los de Laso parten como claros favoritos, pero si algo han evidenciado todos los equipos es la falta de continuidad a lo largo de los partidos.

Los castellanos dominaron al Casademont Zaragoza y demostraron que quieren seguir creciendo, lo que seguro les ayudará a la hora de medirse con el Madrid.

MoraBank Andorra y Herbalife Gran Canaria comenzaron con derrota, lo que siempre aumenta la angustia en una competición tan corta como esta Fase Final de la Liga, pero los dos tienen aspiraciones de ser alternativa.

El vencedor afianzará esas opciones de ser semifinalista, mientras que el derrotado tendrá un camino mucho más oscuro.

El último partido de la jornada será el Valencia-Casademont Zaragoza. Los locales dieron buenas sensaciones en el debut y no quieren abandonarlas ante el equipo revelación de la temporada, que ahora es el más perjudicado por las ausencias, lo que se nota en su juego.

Jugar como local pero sin público no parece estar afectando, por el momento, a los de Jaume Ponsarnau, que quieren reeditar en casa el título que consiguieron en la temporada 2016-17.

El equipo maño, siguiendo la filosofía pragmática de su técnico, Porfirio Fisac, seguro que no bajará los brazos. El trabajo realizado antes del parón por la pandemia tiene que salir a flote, pese a las ausencias, y los jóvenes deberán dar un paso adelante para que el Zaragoza pueda brillar.

Real Madrid y Valencia buscarán distancia con el resto de participantes del grupo; Andorra y Gran Canaria, ser alternativa y Burgos y Zaragoza, seguir creciendo.

La 2ª jornada de la Fase Final, Grupo B, sábado 20:

San Pablo Burgos - Real Madrid 15.30 horas

MoraBanc Andorra - Herbalife Gran Canaria 18.30

Valencia - Casademont Zaragoza 21.30.