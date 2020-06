Los salvadoreños y el mundo se deben de reinventar en la era pos-COVID

En El Salvador se registran 4.329 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.933 se mantienen activos, 2.310 pacientes se recuperaron y 86 fallecieron. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 19 jun (EFE).- Los salvadoreños y el mundo se deben de reinventar para enfrentar la era pos-COVID y poder así adaptarse a nuevas formas de vida, señaló este viernes a Efe la psicóloga Margarita O'Farrill Domínguez.

O'Farrill Domínguez, especialista en género y derechos humanos, dijo que a pesar de que El Salvador es un pueblo "muy fuerte", "habrá gente a la que la crisis (por la pandemia del coronavirus) le va a afectar tanto que su vida no será la misma y deberá reinventarse".

"Tendremos que pensar en formas de vida más simples, porque así como habrá gente que salga fortalecida de esta situación, habrá personas a las que la crisis le va afectar tanto que su vida no será la misma", apuntó.

En El Salvador se registran 4.329 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.933 se mantienen activos, 2.310 pacientes se recuperaron y 86 fallecieron.

Hasta el 13 de junio, los salvadoreños se encontraban en cuarentena domiciliar obligatoria y los constantes enfrentamientos entre el Gobierno de Nayib Bukele con la Asamblea Legislativa no permitieron que se aprobara una ley consensuada que pudiera ampliar el confinamiento.

LOS MÁS AFECTADOS Y EL DISCURSO POLÍTICO

Para la psicóloga, los más afectados con toda esta situación serán, por supuesto, la población más vulnerable, la que vive en pobreza extrema y en zonas geográficas donde los fenómenos naturales golpean más fuerte, y las mujeres y adolescentes que han sufrido violencia física o sexual durante el confinamiento.

La experta lamentó que el discurso político de las autoridades a cargo de la pandemia "no es un discurso educativo, protector, no están pensando en la salud mental del pueblo y hay mucha simplicidad en el discurso".

Además, señaló, el discurso está "lleno de sensacionalismo y de morbo".

"Reconocer el miedo como una emoción que nos puede ayudar para protegernos, como una emoción que permite detectar el peligro y actuar es diferente al pánico que nos paraliza", subrayó.

En las cadenas de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele ha hecho uso de videos de situaciones críticas que se viven en otros países a causa de la COVID-19, muchos de estos "cargados de morbo".

"Para mí el sensacionalismo de los videos utilizados por el presidente ralla con el morbo", manifestó.

Señaló que "son horas valiosos ante un público cautivo que creo que se han desaprovechado, porque en lugar de educar e informar a la población se ha caído en el morbo".

NO HAY TIEMPO PARA LOS DUELOS

El Salvador, a criterio de O'Farrill Domínguez, es uno de tantos países "multiduelos", porque "no hemos terminado de afrontar un cambio cuando llega otro".

Indicó que los salvadoreños "estábamos apenas ubicándonos con esto del coronavirus cuando ya teníamos las tormentas Amanda y Cristóbal, y esto no permite que el cerebro asimile adecuadamente cada una de las situaciones".

La tormenta Amanda y el paso de Cristóbal dejaron 30 fallecidos y cerca de 30.000 familias afectadas en El Salvador, y hasta el jueves más de 2.350 personas continuaban en 73 albergues habilitados por el Gobierno, de acuerdo con datos oficiales.