Lanzan una nueva versión del "Never Gonna Break My Faith" de Aretha Franklin

Nueva York, 19 jun (EFE).- Una nueva versión del "Never Gonna Break My Faith" de Aretha Franklin, en la que, a diferencia de la versión de 2006, la reina del soul canta como solista, fue lanzada este viernes, día en el que se celebra el Juneteenth en EE.UU., que conmemora el fin de la esclavitud.

Hace 14 años, Franklin colaboró en esa versión con Mary J. Blige en esta canción, en la que ambas cantaban sobre el racismo y sobre seguir manteniendo la fe frente a la adversidad y la discriminación, y que contó también con el Boys Choir de Harlem, un coro formado por jóvenes afroamericanos.

Ahora, Sony's RCA Records, RCA Inspiration y Legacy Recordings han sacado a la luz esta versión nunca antes escuchada precisamente el 19 de junio, una fecha en la que se recuerda el día en el que, en 1865, los esclavos que permanecían en territorio confederado recibían la noticia de su liberación.

La letra de la canción "Puedes mentirle a un niño con una sonrisa en la cara / Dime que el color no es sobre la raza / Puedes lanzar la primera piedra / Me puedes romper los huesos / Pero nunca romperás / Nunca romperás mi fe" habla claramente sobre el racismo en EE.UU. y el poder que le daba la fe para luchar contra ello.

"El mundo es diferente ahora. El cambio está en todas partes y cada uno de nosotros, esperemos, está haciendo todo lo que puede para avanzar y hacer cambios positivos", dijo en un comunicado el director de comercio de Sony Music, Clive Davis.

El lanzamiento de la canción se produce además durante la ola de protestas en EE.UU. contra el racismo motivada por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, que ha llevado también a numerosos artistas y celebridades a apoyar públicamente el movimiento de Black Lives Matter (La vida de los negros importa).

"Señor, ayúdales a entender / Que cuando alguien mata a un hombre inocente / Nunca ganan, y todo lo que han hecho / El dejar libre un alma, donde debería estar", dice Franklin en la canción, con la que la responsable de "Respect" ganó su décimo octavo y último Grammy en 2008.

"Esta versión ha estado guardada en un computados durante años, y cuando oí que Clive iba a hacer una película sobre la vida de Aretha, le envié esta versión", explicó en un comunicado el cantautor Bryan Adams, que co-escribió la canción.

"Estoy muy contento de que haya salido a la luz, el mundo lo necesita en estos momentos", agregó.