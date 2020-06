La Justicia de Paz rechaza el sometimiento en su jurisdicción de un exalcalde bogotano

Fotografía tomada en septiembre de 2011 en la que se registró al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, condenado en tres sentencias a más de treinta años de cárcel por corrupción en el llamado "carrusel de la contratación" durante su administración. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Bogotá, 19 jun (EFE).- La Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazó este viernes el sometimiento en su jurisdicción del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno (2008-2011) porque considera que las conductas por las que está condenado no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado.

El alto tribunal también rechazó el sometimiento de Iván Moreno, hermano menor del exalcalde y exsenador entre 2006 y 2011, porque desde su perspectiva los crímenes de ambos "fueron actos de corrupción encaminados a engrosar su patrimonio económico, el de otros servidores públicos y el de contratistas".

La Sala de Definición de la JEP detalló que los delitos cometidos por los hermanos Moreno tampoco "constituyeron aporte o contribución al esfuerzo general de guerra de ninguno de los grupos armados ilegales, ni estaban dirigidas a obtener una ventaja militar para alguno de ellos".

Los hermanos Moreno solicitaron su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz el 2 de agosto de 2019 bajo el argumento de que querían aportar "al esclarecimiento del conflicto armado colombiano, presentando unas 'líneas de contexto' como herederos del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien firmó un acuerdo de paz con las guerrillas liberales de su tiempo".

"La JEP tuvo en cuenta que las conductas ilícitas por las cuales fueron investigados y condenados en la justicia ordinaria han sido de conocimiento público y, por tanto, los consideró hechos notorios y los tuvo en cuenta para evaluar si la Jurisdicción tenía o no competencia material sobre estos", añadió el tribunal.

La madre de los hermanos Moreno, María Eugenia Rojas, también solicitó someterse a la JEP, que la rechazó porque "no encontró decisiones judiciales ni noticias difundidas que hagan referencia a que hubiera realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado".

CASOS DE LOS MORENO

Samuel Moreno fue condenado en octubre pasado a 30 años de prisión por corrupción en un contrato del sistema de transporte masivo de la capital colombiana, informó entonces la Fiscalía.

Esa fue la tercera condena que impone la justicia contra Moreno Rojas. La primera fue una de 24 años, la segunda a 39 años y ahora la de 30, todas por delitos relacionados con el llamado "carrusel de la contratación" de Bogotá y por la que hay varios condenados, entre ellos su hermano.

Las condenas a Moreno -que actualmente está preso en la Escuela de Caballería en el Cantón Norte de Bogotá y fue alcalde por el partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que lo expulsó de sus filas en 2011- suman 93 años pero la legislación colombiana acepta que la máxima condena que puede cumplir un condenado es de 60 años.

A raíz de este escándalo, Moreno Rojas, que es nieto del exjefe de Estado colombiano general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), fue suspendido del cargo en mayo de 2011 por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, y detenido en septiembre del mismo año.

Por ello, la JEP instó a los Moreno a que "comparezcan ante la Fiscalía General de la Nación en donde podrán hacer entrega de los datos de otros responsables que no han sido judicializados o que no han sido condenados, así como de los bienes y dineros obtenidos de manera ilegal".