La Eurocámara reclama un impulso comunitario al turismo tras la pandemia

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. EFE/Lliteres/Archivo

Bruselas, 19 jun (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) reclamó este viernes un impulso al sector turístico europeo para su progresivo reinicio tras el parón global por la pandemia de coronavirus, un respaldo público que consideran "imperativo" para minimizar pérdidas en el sector y proteger su sostenibilidad a largo plazo.

En una resolución, la Eurocámara pidió un apoyo "tanto a corto como a largo plazo" a los sectores del transporte y el turismo, al mismo tiempo que se apliquen "medidas que den a los turistas la confianza para viajar en Europa".

Esta industria, que emplea en la Unión Europea (UE) a 22,6 millones de personas (un 11,2 % del total del empleo en los Veintisiete) y supuso un 9,5 % del producto interior bruto (PIB) de la UE en 2019, ha sido una de las más intensamente golpeadas por la crisis sanitaria, con despidos a gran escala que han afectado mayoritariamente a trabajadores en situaciones ya precarias, señala el PE.

"La crisis actual también representa una oportunidad histórica para modernizar el turismo en la Unión Europea y hacerlo más sostenible y accesible a personas con discapacidades, y para empezar a considerarlo un ecosistema industrial que incluya objetivos de inversión, capital humano e índices de desarrollo", incide la resolución.

Respecto a la actual crisis, los eurodiputados reiteran "la importancia del principio de no discriminación" en el progresivo levantamiento de restricciones tanto en las fronteras domésticas como en las de cada país, y pide evitar los llamados "corredores turísticos", acuerdos bilaterales entre Estados miembros individuales.

"Esto impactaría aún más la economía de aquellos Estados miembros que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia y, en particular, su sector turístico", advierten, al tiempo que alertan sobre las "medidas unilaterales" que han impuesto algunos Estados miembros, sin mencionar ninguno en concreto.

La Eurocámara "urge a la Comisión a evitar que los países apliquen cualquier tipo de medidas discriminatorias o no epidemiológicas", ya que éstas "pondrían en cuestión" la integridad de la zona Schengen e impedirían la recuperación de las industrias turística y del transporte en la UE.

El eurodiputado español José Ramón Bauzá (Ciudadanos), uno de los ponentes del texto, se refirió precisamente a estos desequilibrios en el debate sobre la resolución que tuvo lugar a última hora del pasado miércoles.

"¿Cómo puede ser que la apertura de fronteras se haya producido de una manera tan descoordinada, hasta el punto de que con situaciones epidemiológicas similares hay países que van a abrir con hasta un mes de diferencia entre sí? ¿Cómo puede ser que siendo la Unión Europea un cuerpo único haya países de nuestro propio club que estén vetándose?", lamentó el diputado de la formación naranja.

